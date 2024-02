AMET iniciará las clases el lunes y aguarda oferta salarial

Política Docentes entrerrianos de Agmer adhirieron al paro nacional convocado por Ctera

Política Ctera anunció un paro nacional con movilización para el lunes tras convocatoria

tras la convocatoria del Gobierno nacional a discutir el salario mínimo docente el próximo martes 27.

Docentes nucleados en Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) este lunes inician las clases, tras no adherir al paro nacional convocado por CTERA. Así lo confirmó a Elonce, el subsecretario de Prensa del gremio, Carlos Fontana y aclaró que hay que “diferenciar los reclamos nacionales de los provinciales”.En un primer momento, Fontana señaló que el paro para este lunes, “es una cuestión nacional”. Aclaró que el 26 de febrero está previsto una medida de fuerza docente de 24 horas en todo el país, según lo definió la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en un congreso extraordinario.De todos modos, los otros cuatro gremios nacionales (UDA, CEA, AMET y SADOP), nucleados en la GCT, suspendieron la medida que habían anunciado,Fontana hizo referencia a la situación con el gobierno provincial por los aumentos salariales y destacó que “estas cuestiones van por otro camino y no tienen que ver con el paro del lunes”.Y sostuvo: “Desde el Frente Sindical, conformado por UDA, SADOP, AGMER y AMET, se declaró insuficiente la propuesta del gobierno provincial, por lo que pedimos una oferta superadora, para seguir negociando”.”.Finalmente, precisó que “hay mucha confusión entre los reclamos nacionales y provinciales. Respecto a Entre Ríos, hay una posibilidad de paro –para jueves y viernes- si es que no llega una propuesta salarial superadora”.