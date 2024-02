“La herencia de la gestión saliente obligó a reconstruir la estructura estatal”

Sobre la relación con Nación

A los trabajadores estatales

Quita de subsidios al transporte y la energía

"Herencia del gobierno saliente"

Necesidades de los municipios y fin a gastos reservados

Subsidios que otorga la provincia

Su preocupación por la alimentación

Educación

Salud

Producción

Turismo y ambiente

Seguridad

Modernización del Estado

El gobernadorbrinda su discurso ante la Asamblea Legislativa que componen diputados y senadores de la provincia, según así lo establece la Constitución Provincial.Al inicio de su discurso, el mandatario provincial agradeció "a todos los entrerrianos por confirmarme el honor de ser el gobernador de nuestra provincia: el honor más grande que pudieran haberme dado"., sentenció."Después de tantas décadas en las que sentimos que el esfuerzo no sirvió para tener la vida que queremos, este objetivo puede sonar lejano porque vivimos momentos críticos en un escenario nacional devastador producto de políticas populistas, se suma un contexto provincial muy delicado", evidenció y pronunció: "Salir adelante no será fácil pero ya dimos el primer paso: cientos de miles de entrerrianos pudimos dejar atrás años de decadencia convencidos de que podemos volver a ser esa provincia pujante que alguna vez fuimos".Ante los presentes, Frigerio aseguró: "Ya transitamos ese camino, no sin dificultades, pero, de cuál debe ser el rol de los funcionario públicos y de lo esencial que es tener un Estado moderno, facilitador y transparente ya que la oscuridad favorece a la viveza de unos pocos".Sin desligarse de las responsabilidades, Frigerio sostuvo que pretende informar los problemas a enfrentar., reveló el gobernador y agregó: "Recibimos una provincia desfinanciada y endeudada, sin recursos, sin servicios de calidad y sin incentivos para producir y crecer; a lo que hay que sumar un escenario nacional muy delicado, como dijo el Presidente, `sin plata´, lo que impacta en la tarifa de luz, en política de viviendas, la obra pública, el transporte público de pasajeros y los fondos destinados a la educación entre otras áreas".y lograr equilibrar las cuentas públicas, bajar la inflación y volver a crecer, que es, ni más ni menos, que el cambio que pidió la sociedad", destacó el mandatario entrerriano en relación a la gestión de Javier Milei y remarcó:"Me niego a creer a que retrocedimos casi dos siglos en la pelea entre unitarios y federales", sentenció y se mostró "convencido de que hay puntos de encuentro en las necesidades del gobierno nacional y las necesidades de las provincias de contar con recursos para prestar servicios de calidad y mejorar la vida de sus habitantes". En ese sentido,"La discusión con respecto a lases una discusión pendiente vinculada a la asignación de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno", explicó y denunció: "El kircherismo se apropió, desde el inicio de su gestión, de los recursos automáticos de las provincias para manejarlos después de manera discrecional"."No tiene lógica, en un país federal, que el gobierno nacional gire fondos para pagar sueldos de empleados públicos provincial, que se ocupe de subsidiar el transporte urbano de pasajeros, ni que se ocupe de las obras públicas de los municipios, porque de eso se ocupan las provincias y los municipios; pero antes de eso, explicó el mandatario entrerriano."En el último año, debido a la demagogia electoral, las provincias perdieron recursos significativos que debemos recuperar; la Nación, en cambio, se quedó con los recursos que más crecieron en el último tiempo y, si esta dinámica persiste, el equilibrio de la nación estará acompañado, lamentablemente, de desequilibrios crecientes en las cuentas publicas provinciales, y eso no será gratis porque los argentinos viven, se educan, se atienden y necesitan ser cuidados en las provincias y los municipios en los que viven", alertó. Fue por eso queque no llegan a la gente".Más adelante, el gobernador informó que, "pese a la incertidumbre del escenario nacional y la inflación", desde la gestión a su cargo, "estamos bajando el gasto público y saneando las cuentas provinciales que encontramos en rojo". Y repasó: "Antes de asumir nos enteramos que no había fondos para garantizar el pago de los sueldos de diciembre, aunque nos habían dicho que esa necesidad estaba cubierta, por eso decidimos, junto a otros gobernadores, reclamar al ministro de Economía saliente que reintegrara los recursos que nos sacaron de un día para el otro tras las reformas de Ganancias e IVA; conseguimos una parte menos de esos recursos perdidos y nos vimos obligados a tomar deuda de corto plazo porque faltaban 40 mil millones de pesos para pagar los sueldos de diciembre".Y continuó: "Abrimos un espacio de diálogo permanente con los representantes sindicales con los que hace una semana logramos un acuerdo para la actualización salarial tomando como base los salarios de diciembre de 2023 y una suma fija de 25.000 pesos para afrontar los gastos de la canasta escolar". Al agradecer a los gremialistas, Frigerio los instó a "trabajar juntos para revalorizar la carrera administrativa porque la calidad de nuestra gestión depende de los trabajadores del Estado". "Quiero que estos puedan crecer en base al mérito y al compromiso con su tarea, y no en base el padrinazgo de un político de turno., prometió.“La decisión del gobierno nacional de quitar subsidios a la energía eléctrica tiene como consecuencia que las boletas de luz que recibimos los entrerrianos sufran un aumento considerable. Por eso, en este escenario incierto hacemos nuestro mayor esfuerzo para generar algo de alivio”, comentó y agregó que “a pocos días de asumir, decidimos suspender la aplicación de impuestos provinciales a la energía eléctrica y vamos a sostener los subsidios provinciales para todos los que generan empleo y para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.Asimismo, sumó: “Lo mismo hicimos con respecto al transporte público de pasajeros. Decidimos pagar el subsidio completo de enero y febrero, supliendo así el faltante del subsidio del gobierno nacional que se había comprometido a reintegrarlo y no lo hizo. Ante la decisión de la nación de cortar los subsidios al transporte, vamos a hacer el esfuerzo de no eliminar el subsidio de la provincia porque sabemos lo esencial que es viajar en transporte público para la mayoría de los entrerrianos”.“Tambiéne incluyan en el presupuesto todos los años los fondos que correspondan a nuestra provincia para tener una caja de jubilaciones sustentable. Lo mismo con la compensación por la quita de impuestos coparticipables.remarcó.A propósito de esto, el gobernador aseveró que “todos los recursos que logremos defender son más recursos para los entrerrianos, más recursos para invertir en educación, salud, seguridad, infraestructura y en viviendas. Todas las peleas que estamos dando hoy son para eso”.“Años de pasividad del Estado nos pusieron en el lote de las provincias que más lejos están de su potencial. Entre Ríos alguna vez supo ser protagonista de la historia de la Argentina; nuestra organización nacional tuvo su origen acá. Justo José de Urquiza fue el primer presidente constitucional de la Argentina y Entre Ríos era una provincia próspera. Entre Ríos va a pasar de estar en la mitad de la fila a recuperar el protagonismo que alguna vez tuvo”, sumó.Con respecto a la herencia recibida por parte de la gestión anterior, Frigerio explicó: “Cuando asumimos nos encontramos con un desorden generalizado y una administración pública muy lejos de los estándares de transparencia, acceso a la información pública y participación ciudadana que las sociedades modernas demandan”.En esta línea, señaló la ausencia de un organigrama centralizado del Estado “El gobierno saliente no contaba con un organigrama centralizado del Estado y consolidado. Cada ministerio tenía una organización propia y autónoma sin una planificación central. Esto nos obligó a reconstruir la estructura del Estado y hacer un análisis minucioso para entender el tamaño y la cantidad de cargos que había y su utilidad para la comunidad”.“Había una estructura enorme de alrededor de 800 cargos políticos, un número que cualquier persona con sentido común se da cuenta de que supera ampliamente lo estrictamente necesario. Un Estado grande y desvinculado de su principal misión, que es mejorar la vida de los entrerrianos. En un contexto como este, la política tiene que ser la primera en ajustarse; es por eso que a pocos días de asumir enviamos a la legislatura una nueva ley de ministerios para reducir la estructura del Estado”, agregó.Ante esto, detalló: “Dejamos de tener subsecretarios, un escalafón jerárquico entero. Redujimos las grandes estructuras que muchas veces no se ven, pero es donde más se reproducen los acomodos y los gastos ineficientes. En total bajamos a la mitad los cargos políticos. Estamos saneando el Estado que durante años funcionó, en muchos casos, como aguantadero de la militancia política. A esto se suma la cantidad de pases a planta permanente que hubo en el último tiempo”.Frigerio también mencionó la preocupación por los pases a planta permanente, señalando que “en el ejecutivo provincial estamos rastreando área por área para poder contarles el número exacto de cuántos pases a planta permanente hubo. Pero la oscuridad y viveza eran tan grandes que no es fácil. En el senado, por ejemplo, el cien por ciento de los pases se dieron en el 2023. En diputados, el setenta por ciento de los pases a planta permanente se hicieron a pocos meses de que el gobierno anterior terminara su mandato. No puede ser que los funcionarios, cuando ven que están por perder una elección, busquen mecanismos para acomodarse en el poder”.Para reparar el daño y prevenir futuras irregularidades, el gobernador explicó que: “Avanzamos en dos líneas de acción. Primero, para reparar el daño hecho; segundo, para prevenir que esto no se vuelva a repetir en el futuro. Para reparar el daño, dispusimos una auditoría completa de la administración central, en organismos descentralizados y en la legislatura, de todas las transferencias de cargos, pases a planta y recategorizaciones que hubo en los últimos 18 meses para darlas de baja en aquellos casos en los que detectamos irregularidades”.“Para evitar que esto vuelva a ocurrir, enviamos a la legislatura un proyecto para terminar con los pases y designaciones en el último año de gestión, la ley de transición de gobierno, una autolimitación también en nuestra gestión porque va a entrar en vigencia durante estos cuatro años. Además, va a estar acotada que en los últimos meses de un gobierno se hagan licitaciones y promesas sin el respaldo presupuestario adecuado para ser llevadas adelante y para garantizar que todos los gobiernos que lo sucedan tengan una transición ordenada, decidimos incluir la obligación por parte de los funcionarios salientes de asegurar que toda la información precisa del gobierno”, añadió.”, fue otro de los temas que subrayó el titular de la Gobernación. En esa línea, sostuvo: “En este momento tan difícil, no hay margen para pensar en la política partidaria. Solo hay tiempo de llevar soluciones. Para eso hay que acercarnos a los problemas reales de la gente. Durante demasiados años se creyó que los funcionarios públicos ocupaban un lugar de superioridad y la sociedad debía rendirles cultos. Nosotros estamos para servir y para rendir cuentas”.En otro punto, Frigerio hizo mención a “los gastos reservados”. Se justificó diciendo que “son un instrumento que la política uso para financiarse o para enriquecer el bolsillo de algunos funcionarios. No van a existir más. Los vamos a prohibir por ley y vamos a transferir al área de subsidios para situaciones de emergencia los que estaban previsto de gestiones anteriores. Nosotros y los gobiernos que nos sucedan vamos a tener que justificar a la sociedad para qué usamos cada centavo de los contribuyentes”.Las derogaciones vitalicias es otra arista presente en el discurso de la Asamblea Legislativa. La misma alcanza a gobernadores y vicegobernadores. “Todos tenemos la responsabilidad de garantizar una caja de jubilaciones en el tiempo, que garantice el pago de las jubilaciones de hoy, pero también las futuras. Es una responsabilidad no solo de la política, sino de toda la sociedad. Las jubilaciones de privilegio son parte de un sistema repleto de sinsentidos y de derechos adquiridos que nunca fueron cuestionados por temor de quienes gozan de esos privilegios. Necesitamos revisarlos y dar todas las discusiones que haya que dar para que los recursos de los funcionarios se destinen a mejorar la vida de todos y no solo de unos pocos”.Sobre este punto en particular, el gobernador remarcó que “hay una oscuridad y una desorganización enorme que no solo genera ineficiencia y pérdida de recursos, sino que es peor. No se le da asistencia a todos los que lo necesitan. Hoy no hay un criterio unificado ni claridad con respecto a cuánto se le da a cada persona u organización. Hay beneficiarios que reciben por dos vías distintas ayudas y otros que no reciben nada. Cuando los recursos escasean como hoy, si se destinan varios subsidios a un mismo lugar, a alguien estamos perjudicando. La ayuda a quienes más lo necesitan no pueden esperar en este momento. Por eso, eso es una de las prioridades de nuestra gestión. Nuestros objetivos más urgentes en este tema son garantizar la alimentación porque a nadie le puede faltar un plato de comida. Cuidar a los niños y a los adultos mayores también es una prioridad. También terminar con la violencia social y la de género en particular, atendiendo sus consecuencias, pero trabajando en prevenir sus causas”.Ante el estado edilicio de varios lugares históricos del patrimonio cultural, Frigerio se propuso “”.La deuda también repercute en hogares donde asisten adultos mayores, a lo cual el titular de Casa de Gobierno calificó como una “desinteligencia inconcebible en un tema que no puede esperar: la asistencia alimentaria a cientos de familias”. Por ese motivo, el gobierno provincial ya trabaja “en declarar la ley de emergencia alimentaria en la provincia”.También hizo hincapié en las cuentas de los comedores y se encuentran en investigación el destino de esos fondos. Por ese motivo, el gobernador confirmó: “, controlando que nadie desvié recursos y buscando ser más eficiente con el poco dinero que tenemos para que llegue a más personas”.”, señaló en esa vía. También hizo mención al incremento de entre el 30 y 50% el programa de fortalecimiento familiar, un 30% las partidas alimentarias y los servicios de la residencia y un 75% las partidas de comedores y tarjetas de riesgo social”, amplió.Por otro lado, enunció que la educación es otro de los temas fundamentales que preocupa al gobierno, dado que las estadísticas en la que se respaldó Frigerio data que “uno de cada tres niños de primaria logra terminar en tiempo y forma y con los conocimientos esperados”.Hizo mención a los 150 establecimientos educativos en riesgo previo al inicio de clases. Sin embargo, no dudó en recalcar que “para este gobierno, que los chicos cumplan 190 días de clases es una prioridad. No hablo de un promedio, hablo de 190 días de clases en cada una de las escuelas de la provincia”.. Realmente me gustaría no hace este llamado, pero asumimos hace 60 días. No hay recursos y la necesidad de que los chicos inicien las clases es demasiado urgente e importante. No me da vergüenza en esta coyuntura pedir ayuda”, destacó.Ante el gasto de 11 mil millones de pesos en adscripciones y el 25% de docentes inscriptos como suplentes en educación pública, sostuvo: “Estamos trabajando para ordenar estos temas y los fondos vayan a donde tengan que ir”.”.También expresó que juntos a los docentes y con la comunidad educativa “en una transformación de la escuela secundaria, con contenidos actualizados, que sean relevantes al mundo moderno, con vínculos al mundo laboral para que los estudiantes tengan antes de terminar la escuela un contacto real con el trabajo y la producción. La escuela y el desarrollo van de la mano”.Entre los objetivos prioritarios de mediano y largo plazo vinculados a salud pública, el mandatario entrerriano prometió “reordenar los 208 centros de atención primaria de la provincia, nivelar los 65 hospitales, construir una red de traslado de alta complejidad, implementar la historia clínica digital universal, garantizar centros para la n del embarazo, el parto y el posparto, implementar un sistema de turnos para que se puedan sacar por teléfono o por WhatsApp y un sistema de telemedicina para la atención a distancia”.“La Provincia recibió fondos por 1.500 millones de pesos entre julio de 2022 y julio de 2023 para ayudar a productores afectados por la sequía, pero solo se integraron 123 millones y los restantes estuvieron depositados desvalorizándose”, reveló y anticipó que “de ese dinero, está una lista una partida de casi 200 millones para distribuir ahora y avanzamos a contrarreloj para entregar otros 400 millones que también están por vencer”.“Avanzamos en un proyecto de ley para eliminar las tasas no retributivas que entorpecen la actividad del productor y el comerciante”, expuso y anunció “terminar con las trabas burocráticas a través de una Ventanilla Única”, al prometer “simplificar y digitalizar todos los procesos de habilitaciones” y anticipó la implementación de “aplicaciones de autogestión con pago digital para tramitar permisos de pesca y caza deportiva; y un proceso de unificación digital de la guía ganadera con el documento de tránsito de Senasa”.“Quiero que a la hora de hacer un trámite, nunca más se le pida a un ciudadano información que el Estado tiene la obligación de tener”, sentenció.Frigerio anuncio el envío a la Legislatura del proyecto de modificación de la ley que promociona la economía del conocimiento para que las empresas vinculadas puedan radicarse en nuestra provincia y una nueva ley de promoción industrial para premiar a las empresas que inviertan y genera empleo.Respecto a los caminos rurales, a los que calificó de “destrozados” dio cuenta de “más de 50 máquinas de Vialidad Provincial paradas, las que pusimos a funcionar y en 60 días ya mejoramos 5.000 kilómetros de caminos rurales”. Y mencionó el destino del 50% del Impuesto Inmobiliario Rural al mejoramiento de los caminos, el avance con la CAF de un programa para reparar los caminos más comprometidos y el restablecimiento de convenios con ocho consorcios camineros.Para incentivar el turismo, el gobernador anticipó la presentación de un proyecto de ley para la creación de un ente mixto de turismo; un sistema turístico inteligente; una marca provincial representativa; incentivar la inversión reduciendo costos y beneficios impositivos y crediticios.Y en materia ambiental, proyectó una ley provincial de mitigación y adaptación climática; y políticas públicas de protección de los ecosistemas y promoción de la movilidad sostenible.“En Entre Ríos, hace años viene creciendo el delito, mientras los políticos miraban para otro lado y el narcotráfico se instaló en nuestras calles y hay robos y arrebatos permanentes pese que calificó a la Policía de Entre Ríos como "la mejor del país". Sin embargo, observó que hace años la fuerza se encuentra "sin recursos" por lo que llamó a asegurar "voluntad política" para priorizar recursos destinados a la prevención y combate del delito.“Construimos una Policía cercana y federalizamos el accionar en toda la provincia”, aseguró y dio cuenta de operativos de prevención y seguridad en los diez pasos fronterizos, el operativo Barrio Seguro que, en su primer mes, ya redujo los robos en un 60%, y el operativo Verano Seguro; mencionó, además, la redirección de los vehículos oficiales al ministerio de Seguridad.“Para modernizar una administración pública anclada en el pasado”, Frigerio dio cuenta de la “implementación del sistema de gestión documental electrónica para que los trámites se hagan de manera digital”.Y anticipó la firma de “un compromiso provincial con la transparencia con aquellos intendentes que quieran sumarse a la cruzada”. Otro anuncio fue la creación del Consejo Provincial de Modernización para que confluyan distintos niveles de gobierno. Y en materia de tecnología también adelantó una nueva Ley de Telecomunicaciones para favorecer inversiones del sector privado y programas de inclusión digital con ejes en discapacidad, adultos mayores, primera infancia y accesibilidad.Frigerio prometió “no gobernar desde el escritorio” y a los legisladores les manifestó: “Todos fuimos elegidos por el pueblo y somos responsables de esta gesta, por eso los invito a dejar de lado nuestras pertenencias partidarias y trabajaremos con diálogo y respeto para que los entrerrianos podamos vivir mejor”.“A los entrerrianos les digo que cuentan conmigo y con mi equipo para trabajar todos los días intentando resolver problemas que acarreamos desde hace tanto tiempo”, prometió al cerrar: “Iniciamos una etapa distinta que viene a posicionarnos como la Entre Ríos protagonista y líder que supo ser en algún momento de la historia. Hoy Entre Ríos ya está en marcha”.