Bordet: “El gobernador hizo un discurso extenso justificando su inacción”

El diputado nacional de Unión por la Patria,, realizó una exposición en la que calificó sentirse “sorprendido” por el discurso que brindó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en la apertura de la 145º Asamblea Legislativa.En diálogo con, el integrante de la Cámara de Diputados de la Nación expresó: “”.Asimismo, agregó: “Después ya es responsabilidad del gobierno, qué ocurrió en estos dos meses., que quiere soslayarse mirando para el pasado. Entre Ríos tiene y merece mirar al futuro y decir claramente lo que se va a hacer en la provincia. Es lo que hoy faltó. Aquí no se habló lo que va a pasar en materia tributaria porque se habló y se prometió que se iban a bajar impuestos. Sin embargo, se están subiendo”.También señaló otras cuestiones que faltaron en la palabra de Frigerio: “Lo que estoy viendo es que hay temas que acá no se abordaron y no se tuvieron en cuenta. Claramente no se dijo si se iban a bajar impuestos, qué iba a pasar en materia tributaria, cuáles van a ser las acciones que se van a llevar adelante para reclamar los fondos que Entre Ríos está perdiendo, como el Incentivo Docente, que otros gobernadores con mucha firmeza están solicitando, como la Coparticipación de Impuestos como el Impuesto PAÍS o la pérdida del trasporte al subsidio que mansamente lo admite el gobernador que no va a reclamarlo al gobierno nacional y es algo que corresponde. ¿”.En esa línea, realizó un análisis de los dos meses de gestión actual: “Creo que se dicen las verdades a medias y esto no está bueno porque Entre Ríos, en estos momentos, en mucha conflictividad en un avance como nunca se vio contra las provincias y el federalismo del gobierno de Javier Milei, tendría que estar preocupado en defender los intereses de los entrerrianos”.Bordet también consideró que “Eso es lo básico. No se puede alegar que no hay plata para arreglar escuelas. Lo mismo está pasando en los hospitales con el desabastecimiento de los medicamentos. Estas son las cosas que tenemos que abordar todos los entrerrianos.”.En base al discurso de Frigerio, opinó que lo que hizo fue “mirar para atrás, echar la culpa para atrás para no decir que no hay un feroz ajuste del gobierno de Milei, al cual este gobierno provincial apoya y adhiere. Es lo que está provocando este gran desajuste en los números de las cuentas públicas y, lo más grave, en el bolsillo de cada uno de los entrerrianos que están viendo licuados sus salarios por el efecto de la inflación”.. Claramente no se hace echando culpa para atrás, sino construyendo para adelante”, cerró.