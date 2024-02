Salarios, transporte, energía y deuda: las definiciones de Frigerio

Deuda en dólares de la Provincia

Transporte público de pasajeros

La relación con Nación

Sobre la tarifa eléctrica

Caminos rurales

El gobernador de Entre Ríos,, encabezó este martes una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno en la que brindó precisiones sobre una multiplicidad de temas vinculados salarios, transporte, energía y la deuda en dólares de la provincia., aclaró ael gobernador Rogelio Frigerio en relación al comienzo de las paritarias con gremios estatales y docentes, en la que se ratificó que los aumentos de los salarios de los trabajadores serán de acuerdo al nivel de ingresos mensuales del Estado provincial.porque no podemos pagar lo que no tenemos; ya nos endeudamos en el primer mes, cuando convivieron el sueldo del mes más el aguinaldo y no podíamos pagar las dos cosas con los recursos que nos habían dejado y tuvimos que pedir un descubierto, un adelanto”, fundamentó el mandatario entrerriano y alertó: “No podemos hacer eso todos los meses porque no tenemos espalda para ello, con lo cual, tampoco debemos comprometernos a pagar lo que no podemos”.De hecho, dio cuenta de la reunión con representantes de los sindicatos que nuclean a estatales entrerrianos “para transparentar los números y la difícil realidad que atraviesa el Estado provincial desde hace varios meses” y mencionó que al asumir la gestión halló “un gobierno sin plata, sin ahorros y con obligaciones perentorias, como la deuda de 20.000 millones de pesos con las empresas contratistas del Estado en términos de obras públicas”.y, en los próximos días, retomar un ritmo de ejecución de obras que además tiene un impacto en el nivel de empleo de la provincia”, prometió.Al bregar por “ser responsables y hablar con la verdad a los trabajadores”, Frigerio sostuvo que “hay una pérdida del poder de compra del salario, que viene desde hace mucho, y que, en alguna medida, debemos empezar a recomponer cuando podamos”.Sobre el primer vencimiento anual del endeudamiento en dólares de Provincia, que debe ser cancelado en febrero. “Nos endeudamos en aproximadamente 40 mil millones de pesos y pedimos al gobierno nacional para acceder al mercado único libre de cambios a fin de obtener los dólares, que son la moneda en la que hay que pagar nuestro endeudamiento”, repasó Frigerio y anunció que, desde la gestión a su cargo, se trabaja“El transporte urbano de pasajeros se subsidia, al menos una parte, en todos los lugares del mundo porque es un servicio con externalidades positivas para la sociedad, pero el problema es que el gobierno nacional no transfirió ni un solo centavo en ningún concepto”, expuso y reveló: “En casi 60 días de gestión no recibimos ni un peso del gobierno nacional, ni en términos del subsidio al transporte”.En ese sentido, el gobernador comunicó que diagramó una mesa de emergencia con los intendentes de localidades con mayor caudal de transporte público para intentar resolver el tema. De acuerdo a lo que explicó,indicó.Frigerio se mostró a la espera de la convocatoria por parte del gobierno nacional bajo la gestión de Javier Milei, según les había sido prometido a los gobernadores tras la sanción en general de la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”; esperanzado “en el dialogo y el consenso para que Nación tenga las herramientas que necesita para llegar al equilibrio fiscal, porque sino no podrá combatir la inflación”, el mandatario entrerriano recalcó en conferencia de prensa queDe hecho, criticó la medida del Banco Central que impide a los bancos adelantar recursos para cumplir con el cronograma de pago de salarios, lo que obligó a extenderlo hasta el día 8 del mes. “Priorizamos los salarios más bajos y extendimos en el tiempo los sueldos más altos, pero es una preocupación que hicimos saber a Nación y al Banco Central, con lo cual, esperamos que esa disposición se rectifique”, comentó al respecto.Y sobre uno de los puntos de la ley ómnibus, el gobernador prometió:que generen un impacto negativo en el futuro manejo de recursos que van a la provincia, ni nada que conspire contra la autonomía de los gobiernos provinciales ni con el federalismo”.Consultado sobre la, Frigerio explicó que “gran parte del déficit público del gobierno nacional está vinculado a subsidios que pagan los contribuyentes para financiar un déficit enorme de muchas empresas públicas, pero -recalcó- no son todas iguales” y mencionó los casos de YPF, Banco Nación y el INVAP “por su interés en el desarrollo del país”, las que finalmente fueron quitadas del paquete de empresas públicas a privatizar. “Pero las otras empresas, que no sabemos en qué contribuyen al bienestar, pero, subrayó., sentenció y, al mostrarse “a la espera de la política del gobierno nacional en este sentido”, comentó que para fin de mes está planteada una audiencia pública en la que se conocerá a cuánto aumentarán los costos para la generación y el transporte de la electricidad.“En términos de la distribución final de la energía, que nos compete a través de Enersa y las cooperativas eléctricas,de nuestra provincia, que también debe ser una prioridad para su crecimiento y la evolución”, adelantó Frigerio y proyectó “el paso a un subsidio que permita a los sectores más vulnerables, porque también debemos cuidar la energía”.“La situación es muy difícil, los caminos rurales son un desastre y trabajamos denodadamente con la dirección de Vialidad para hacerlos transitables., lo que fue aplaudido por los frentistas del sector rural”, comunicó Frigerio y anticipó sobre “unaque permita la participación de la parte privada para solucionar estos problemas”.