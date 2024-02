Frigerio: “Es una prioridad del gobierno cumplir con los 190 días de clases”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, brindó una conferencia de prensa esta mañana en Casa de Gobierno en la que expuso que el hincapié de la agenda gubernamental está puesto en estos días en el inicio de las clases.



En esa línea, el funcionario ratificó la importancia del inicio del ciclo lectivo: “Es una prioridad del gobierno cumplir con los 190 días de clases. Para eso, además de la discusión de las paritarias y de todas las condiciones de trabajo de los docentes y no docentes, tenemos la preocupación del estado de nuestras escuelas. En este sentido, hay muchas tareas que se hacen previo al inicio de clases que tienen que ver con la desinfección de los tanques de agua, cortar el pasto, fumigar, arreglar los baños, las cocinas, filtraciones y ventiladores. Eso es claramente una responsabilidad del gobierno provincial”.



“Hemos asumido hace menos de 160 días, sin plata. Estoy convocando a toda la sociedad civil, también a los intendentes, a las organizaciones no gubernamentales a trabajar juntos en esta excepcionalidad para que podamos tener las escuelas preparadas para recibir a los miles de alumnos de nuestra provincia. Estamos organizando eso, estas dos semanas por delante van a tener esa prioridad para mi gobierno: que las escuelas estén en condiciones para recibir a los alumnos”, señaló.



Además, remarcó la situación en particular de las escuelas en las islas: “Estamos trabajando para que las lanchas que transportan a nuestros estudiantes estén en orden. Hay una escuela en Islas del Ibicuy que tuvo 29 días de clases nada más porque no andaban las lanchas o porque los arroyos estaban tapados de camalotes. Esa es una tarea en la que estamos abocados”.



“Los 190 días de clases no son un promedio o no es una cantidad de días de clases en Paraná. Tienen que darse en cada una de las escuelas de la provincia y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para cumplir con esa obligación”, recalcó el titular de la Gobernación de Entre Ríos.



El pago de la deuda en dólares



En este punto, Frigerio adelantó cómo viene desarrollándose las gestiones del pago de la deuda: “Estamos cumpliendo todos los pasos, requisitos y condiciones para honrar nuestros compromisos. Nos tuvimos que endeudar en pesos para pagar la deuda en dólares porque no estaba ese monto ahorrado. Solo estaba una parte, pero estamos cumpliendo en tiempo y forma esa obligación y vamos a empezar una discusión con nuestros acreedores para realizar esas condiciones de pago en el futuro”.





En desarrollo