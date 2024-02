Francos insistió con "la necesidad de reforma laboral"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, ratificó que el presidente Javier Milei "no va a coparticipar" el Impuesto País, porque es un "impuesto transitivo", aseguró que se está trabajando para "levantar el cepo" y señaló que es necesaria "una reforma laboral".La semana pasada habían circulado versiones de un acuerdo con los gobernadores para coparticipar un porcentaje del Impuesto País a las provincias para compensar la quita de traspasos proveniente del tributo a las Ganancias.Por otra parte, el ministro señaló que el Gobierno está trabajando para "levantar el cepo económico" y se refirió a la reforma laboral impulsada por el Gobierno a través del DNU 70/23, que fue declarada inconstitucional por la Justicia."Esperemos que resuelva la Corte Suprema o, si no, lo trataremos en el Congreso cuando haya sesiones. Nosotros planteamos la necesidad de una reforma de la legislación del trabajo, porque se hace imposible que los emprendedores abran las puertas para contratar empleados. Si no solucionamos esto, no se puede sostener la economía", aseveró."Es necesario que las personas que están en situación de informalidad laboral se incorporen a la formalidad", agregó.Francos remarcó que la "Ley de Bases" es un instrumento que "se le tiene que dar al Poder Ejecutivo que recién comienzo".Sobre las facultades extraordinarias que "se piden es para hacer más ágil los negocios públicos, fusión, la administración de empresas, entre otras cosas".En cuanto a la privatización de empresas públicas, señaló que "hay que analizar las empresas que tienen déficit y que se han caracterizado por ser refugio de dirigentes políticos y eso es lo que se pretende cambiar".Por último, Francos defendió la política social implementada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien destacó que el Gobierno hace un "esfuerzo" para cuidar a los "más desprotegidos" y criticó la realización de la llamada "fila contra el hambre" que se produjo esta mañana en el edificio de esa cartera."Es enorme el esfuerzo del Gobierno. La Asignación Universal por Hijo y la tarjeta alimentaria se ha duplicado y eso demuestra el interés por cuidar a los sectores más desprotegidos", consideró."Esa fila contra el hambre es una artimaña política que quisieron implantar pobres a Pettovello por una respuesta", agregó.