“El Gobierno no acepta coparticipar el impuesto PAIS”, aseguró Francos

Política El Gobierno enviaría un proyecto al Congreso para impulsar la reforma laboral

El ministro del Interior, Guillermo Francos, a cargo de negociar con los gobernadores, insistió este lunes en que el Gobierno no coparticipará el impuesto PAÍS y anticipó que el presidente Javier Milei vetará cualquier intento de avanzar con el reparto entre las provincias del tributo, en el marco del debate por la ley ómnibus., advirtió el funcionario en una entrevista concedida a Radio Rivadavia.En la misma línea, el funcionarioy afirmó que si se establece el gravamen, el jefe de Estado "tiene la facultad de vetarlo" debido a que "ha sido claro en la decisión de que no coparticiparlo".Francos aseguró que en el marco del encuentro que mantuvo con gobernadores en el CFI se dieron "una serie de malentendidos en este proceso de negociaciones", producto de que la Nación tenía las cuentas "estalladas" mientras que las provincias están en una situación de estrés de sus cuentas por la quita de los fondos coparticipables."Tanto el Estado Nacional, que está haciendo un fuerte ajuste en todos los sectores, como también los provinciales que también lo hacen y lo deben hacer, es necesario para llevar a la Argentina a una situación de déficit cero", puntualizó."Pretendemos avanzar en esta ley, y después sentarnos a conversar sobre el tema fiscal. No quiere decir que en la discusión de esta ley no haya temas en debate", se sinceró.Por último, celebró la media sanción de la megaley en Diputados y reveló que trabaja para que avance en la Cámara de Senadores. "Esperamos conseguir el mismo apoyo que se obtuvo para instalar las autoridades del Senado. Suponemos que también vamos a tener apoyos para esta ley", concluyó.