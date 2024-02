Adorni: "La asistencia a los comedores comunitarios nunca va a ser recortada"

Política La Iglesia le pidió al Gobierno no interrumpir ayuda a los centros asistenciales

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este lunes que la "asistencia a los comedores comunitarios nunca va a ser recortada" por el Gobierno nacional y coincidió con un documento hecho público por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que pidió que "la comida no sea una variable de ajuste".El funcionario también sostuvo que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no recibirá en la sede de esa cartera a las personas que concentraron allí y que conforman una fila que se extiende por decenas de cuadras para obtener respuestas a sus reclamos de asistencia social y alimentos."La ministra no los va a recibir porque jamás los ha convocado", comentó.Al referirse al plan económico, Adorni manifestó que el Gobierno no tieneAl ser consultado sobre qué medidas iba a tomar el gobierno luego de conocerse el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que daba cuenta de una caída interanual del 28,5% en las ventas de los comercios pymes en enero, el portavoz respondió: "las que estamos tomando desde el 10 de diciembre", de manera tal que se pueda "acelerar a fondo con las reformas para empezar a crecer".a", señaló, además de destacar que "la inflación afecta a todos los niveles de consumo, no solo los alimentos", en referencia al informe de CAME que, en su detalle sectorial, mostró caídas en las ventas de hasta el 45,8% en farmacias.En ese sentido, reafirmó el rumbo elegido por el Gobierno y sentenció: "no tenemos más que la convicción de seguir adelante".En otro orden, el funcionario advirtió que el Gobierno reprimirá "cada vez que se pueda" los actos de violencia que se cometan durante manifestaciones como las ocurridas días atrás con motivo del debate en el Congreso de la llamada ley "Bases".El funcionario adjudicó los incidentes en las inmediaciones del Congreso a "un grupo de inadaptados" que está "en contra del proceso democrático" y afirmó que "ojalá vayan presos todos" los que hayan participado en los hechos. (Telám)