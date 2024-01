Adorni dijo que no se discutió con gobernadores coparticipar el impuesto PAIS

El Gobierno confirmó que no coparticipará el impuesto PAIS e insistió en que el ministro del Interior, Guillermo Francos, no habló del tema en la reunión que mantuvo junto a gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en plena negociación por la ley Ómnibus. "No se habló de ese tema. Se hablaron generalidades de la ley [Ómnibus]", expresaron fuentes de la administración libertaria.Se trata de un tema sensible, tanto que, durante la reunión de Gabinete de hoy en el Salón Eva Perón, el titular de Interior se vio obligado a brindar su versión del encuentro. Por los pasillos de Casa Rosada aseguraron que el presidente Javier Milei respaldó al ministro del Interior, y reafirmó que "el impuesto PAIS no se negocia"."Francos dice que de eso no se habló. Fue contundente. Fue claro, no sabemos por qué los gobernadores dijeron eso", se preguntó una fuente presente durante la reunión del equipo que rodea al presidente Javier Milei.En sintonía y en la habitual conferencia de prensa matutina, el vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo eco del tema al afirmar que "lo que los medios levantaron sobre el Impuesto País y su posible coparticipación no solo no se habló en la reunión, sino que no está en discusión"."La oficina del Presidente sacó un comunicado aclarando que cualquier discusión relacionada a la ley o a este trámite legislativo iría más adelante. Es una versión que por alguna misteriosa razón llegaron a los medios, pero que reviste de total falsedad. Jamás se puso en discusión el tema de la coparticipación del Impuesto País", desarrolló el funcionario al término de la reunión de ministros.Lo cierto es que desde la administración de La Libertad Avanza creen que los mandatarios provinciales faltaron a la verdad, y atribuyen la estrategia a la promesa que hizo Sergio Massa, excandidato presidencial, en la previa al balotaje a cambio de la baja de Ganancias. "Si mintieron que se hagan cargo de su mentira. Mañana es la sesión y se vota", retrucaron fuentes con oficinas en Balcarce 50.

Según explican, el impuesto "caerá por su propio peso" si se libera el mercado de cambio, y precisan que los gobernadores desean que el tributo sea permanente."Sin cepo el impuesto no tiene sentido. Va a caer antes de fin de año, cuando se libere el cepo", argumentó un funcionario y profundizó: "Una vez que lo coparticipas no podes sacarlo más. Quieren que el impuesto sea permanente".Mientras la Cámara de Diputados trabaja en pulir detalles respecto a la sesión de mañana, el Presidente se recluye en sus oficinas de Casa Rosada. Minutos antes de las 8, cruzó el salón de los bustos junto a su pareja, Fátima Flórez, y lideró la reunión con sus ministros, la cual se extendió poco más de una hora. Fuente: (NA)