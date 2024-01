Ley Ómnibus: los gobernadores piden que se coparticipe el impuesto PAIS

Los gobernadores mantuvieron este lunes por la tarde una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a legisladores nacionales y el ministro del Interior Guillermo Francos.Entre los asistentes a la reunión reinó la impresión de que el Gobierno aceptaba discutir el gravamen.Pero en la noche de este lunes el ministro Francos salió a aclarar: “El Gobierno ya dijo que todo lo fiscal lo conversaremos más adelante con todas las provincias y el Congreso. No vamos a discutir temas fiscales en esta ley”. Y en un tuit, la Oficina del Presidente completó que la cuestión “se discutirá más adelante”.Esos dos mensajes generaron sorpresa en sectores de la oposición que vienen negociando con el Gobierno. También que Javier Milei compartiera, tras la cumbre, un mensaje en el que se calificaba de “bloque extorsión” a los legisladores dialoguistas.Francos estuvo en el primer tramo de la reunión, alrededor de media hora, y se retiró poco antes de las 20.Según el diario, los gobernadores cultivan un muy buen vínculo con el ministro del Interior, a diferencia de las acusaciones cruzadas que hubo con Luis Caputo, el ministro de Economía, que había advertido la semana pasada que les iba a recortar partidas presupuestarias si no aprobaban la ley en el Congreso. Uno de los que mejor diálogo tiene con Francos es el chubutense Ignacio Torres, a quien Francos saludó afectuosamente en la reunión y de quien destacó que puso recursos propios para combatir el incendio en el Parque Nacional Los Alerces.El dato más saliente de la jornada, además de la presencia de Francos, fue la presencia de Martín Llaryora, gobernador peronista de Córdoba, que asistió a la cita convocada por los cambiemitas. También estuvieron Miguel Acevedo, vicegobernador de Tucumán, y Rubén Dusso, el vicegobernador de Catamarca, ambas provincias administradas por mandatarios del PJ.De Juntos por el Cambio fueron: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires) y Marcelo Orrego (San Juan). No asistieron, pero enviaron representantes propios Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Claudio Poggi (San Luis).Entre los legisladores presentes sobresalieron Rodrigo de Loredo (UCR), Cristian Ritondo, Diego Santilli y Damián Arabia (PRO), Emilio Monzó, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy y Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal).