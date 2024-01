Ley Bases: Francos y gobernadores de JxC habrían llegado a un acuerdo

La reunión

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó este lunes por la noche que hubo consenso para avanzar hacia la aprobación de la denominada Ley Bases durante una reunión de mandatarios provinciales y legisladores de la llamada "oposición dialoguista" con el ministro del Interior, Guillermo Francos."Hoy hay un Gobierno paralizado que necesita herramientas. De esta reunión se pudieron destrabar un montón de cosas para avanzar en consensos necesarios para que el Gobierno cuente con esas herramientas", indicó Torres tras el encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).Según indicó Ámbito, el gobierno nacional propuso a los gobernadores coparticipar el 30% del Impuesto PAÍS a cambio de que apoyen la Ley Ómnibus.Gobernadores y legisladores de la oposición de la UCR, el PRO y Hacemos estuvieron reunidos con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para analizar la postura de ese sector y encontrar acuerdos ante el debate del proyecto de ley "Bases" que se realizará el miércoles en Diputados.El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mostró confiado en que habrá "un buen diálogo y que saldrá la ley", después de que el Gobierno retirara varios puntos del proyecto con los que mandatarios provinciales no estaban de acuerdo, entre ellos el llamado capítulo fiscal.En diálogo con los medios presentes, antes de entrar a la reunión, el mandatario santafesino señaló que "el equilibrio fiscal de Nación no puede ser a costa de las provincias" porque "nosotros tampoco estamos bien".Sin embargo, valoró que "fuimos escuchados" por el Gobierno nacional y confió que se podrá conseguir un equilibrio entre las propuestas de los gobernadores y del poder Ejecutivo."Venimos a dialogar y encontrar puntos de equilibrio, que no sea a costa de las provincias el posible ajuste que se pueda llevar adelante. Argentina sale adelante con todos juntos", expresó Pullaro.En tanto, el gobernador cordobés, Martín Llaryora, llamó a "trabajar en conjunto para sacar una ley buena para Argentina" y pidió "colaborar con el Presidente (Javier Milei) para no repetir errores del pasado".Renovar "el impuesto País puede ser una llave importante para que continúe y las provincias puedan tener presupuesto para hacer obras", señaló Llaryora y marcó que "los gobernadores defendemos a nuestra provincia, el trabajo y la producción".Por su parte, el titular del bloque radical en la cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo, recordó la vocación de su espacio "de que el Gobierno tenga las herramientas justas y necesarias"."Es un gobierno de 45 días. Nos resulta descabellada la actitud de algunas organizaciones, como la CGT, que hace paro, o la actitud bloqueadora del kirchnernismo", apuntó.Señaló que la UCR es "una expresión política que hace culto de la racionalidad" y afirmó que "no nos apura nadie, no nos aprieta nadie, ni los K, ni la CGT, ni (el ministro de Economía, Luis) Caputo, ni las excentricidades del Presidente". "Hacemos lo que creemos que al país le hace bien", subrayó.Al encuentro, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), fueron convocados los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y diputados como Miguel Ángel Pichetto, Rodrigo De Loredo, Cristian Ritondo y Diego Santilli, además del ministro Francos.