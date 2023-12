Repercusiones tras proclamación de autoridades electas en departamento Paraná

Política Entregan diplomas de proclamación a autoridades electas de municipios y comunas

Las autoridades electas de municipios y comunas del departamento Paraná recibieron sus diplomas de proclamación durante un acto protocolar que se desarrolló este viernes en el Teatro 3 de Febrero. En la oportunidad,rescató en el testimonio de algunos de los funcionarios cuáles son los proyectos que impulsarán durante sus gestiones y sus perspectivas de cara a un período que se presenta con diferentes colores políticos en los tres estamentos del Estado.el ex candidato a intendente de Juntos por Entre Ríos, pero pronto a asumir como secretario provincial de Modernización,En la oportunidad, comentó que desde su espacio político impulsarán proyectos de ordenanza para resolver “los cortes de agua en la zona sur, el transporte de pasajeros, el salario de los municipales, que está muy planchado, y desarrollo económico para generar empleo”.“En esa agenda que planteamos en campaña y que más de 55.000 vecinos acompañaron con su voto, es importante que estemos recibiendo ese mandato, siendo una oposición responsable y constructiva, a partir del 10 de diciembre”, acotó al respecto.En relación a su asunción como secretario provincial de Modernización en la gestión de Rogelio Frigerio, el ex concejal de JxC refirió: “Es un rol que encararemos para facilitar trámites, para ayudar a que mediante la tecnología y herramientas digitales la ciudadanía tenga mayor respuesta, más eficiente y más rápida por parte del gobierno provincial. Y hay muchos trámites internos en Provincia que aún son en papel, engorrosos y que van de una oficina a otra”.Respecto a los desafíos, bregó por “generar empleo en base a la industria del conocimiento, como programación, data entry y community manager, los empleos del futuro; las herramientas digitales nos permiten generar empleo y hay que buscar inversiones que generen trabajo genuino en la ciudad y la provincia”.Consultado a Gainza sobre el período que se presenta con diferentes colores políticos en los tres estamentos del Estado, éste respondió: “Todos los que asumimos a partir del 10 de diciembre, tenemos que tomarlo con un enorme grado de responsabilidad, pero siendo muy constructivos, porque los problemas por delante y los que atravesamos son muy profundos y requieren de un trabajo en conjunto entre Nación, Provincia y Municipio”.Y agregó: “Por la impronta de Rogelio (Frigerio) como cuando fue ministro del Interior, será muy constructiva la forma de trabajo en todos los niveles de gobierno”.En la oportunidad, anticipó que la asunción de Frigerio está prevista para el martes 11.Por su parte,, quien recibió su diploma de proclamación como concejal electo por Juntos por Entre Ríos, además de prometer asumir la banca “con mucha responsabilidad”, se refirió al desafío que enfrentará. “En Paraná rige la cláusula de gobernabilidad, es decir que el oficialismo siempre se lleva la mitad más uno de los concejales, pero en este caso, después de la gran elección que hicimos, tenemos cinco concejales en el HCD y somos la primera minoría”, explicó. Y continuó: “Plateamos ser una oposición constructiva, pero marcando los problemas que más les preocupan a los vecinos y que están vinculados a la inseguridad que se vive en la ciudad, el transporte público y los cortes de agua en la zona sur”.Al preguntarle por la situación que refiere a los colores políticos distintos en Nación, Provincia y Municipio, éste acotó: “El proyecto de Rogelio Frigerio ganó en la provincia y eso tiene que empujar a ser una oposición constructiva marcando los temas de interés para Paraná y el resto de la provincia”.En tanto, el concejal electo por Más para Entre Ríos,destacó: “Es una gran responsabilidad el volver a representar a los ciudadanos de Paraná en el HCD y más aun acompañando a una dirigente del espacio político al cual pertenezco, Rosario Romero, que conducirá este proceso institucional a partir del 10 de diciembre”.“La gran tranquilidad es que nos encontramos con un municipio ordenado, saneado financiera y económicamente, con un proceso de obras en marcha y, fundamentalmente, en un proceso virtuoso que hay que continuar y potencializar. Y es clave que se logró recuperar la credibilidad del vecino en la institución municipal y eso avizora un futuro de mucho trabajo, dialogo y obras a concretar”, remarcó el edil.“El transporte de pasajeros es una de las tareas pendientes que trabajaremos con esfuerzo y compromiso, priorizando el beneficio de los usuarios. Es una tarea apasionante porque a través de la movilidad se construye la ciudad todos los días”, mencionó ael concejal electo que a la fecha es coordinador de la Secretaría de Seguridad Vial de Paraná.En su tercer mandato como concejal, Ríos mencionó que “cada situación es distinta y está cruzada por una dinámica social, política e institucional distinta”. En la oportunidad, anticipó que el lunes está prevista una reunión en la que acordarán quiénes serán las autoridades de bloque en el HCD de Paraná.Asimismo, el intendente que renueva su mandato en Colonia Avellaneda,se mostró “en la tarea partidaria de representar al Gran Paraná y la enorme alegría de continuar representando a los colonienses por cuatro años más”. En la oportunidad, dio cuenta de su “ansiedad e incertidumbre, y a la espera de comenzar la nueva etapa que tenemos entrerrianos y argentinos es un escenario muy especial”.En la ocasión, Weiss anticipó asu interés por reunirse con el gobernador electo, Rogelio Frigerio. “Hay que representar a nuestros pueblos porque nuestro sistema de gobierno es de consenso; el pueblo eligió en democracia y tenemos que representarlo, trabajar para que los servicios de los colonienses sigan mejorando y ser un intendente representativo en lo provincial que acompañe las decisiones correctas de nuestro gobernador”, fundamentó el jefe comunal peronista.Y continuó: “Vamos a continuar trabajando en la lucha por una participación activa en las decisiones de la contratación de los servicios metropolitanos, no solo el transporte, sino también, las obras de agua, la parte tributaria y un desarrollo en planificación desde una perspectiva metropolitana”.En última instancia, el intendente electo de San Benito,, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno de Ezequiel Donda, comentó aque el traspaso de mando será “muy ameno porque soy parte del equipo del intendente y solo cambiarán algunos nombres, pero seguirá la estructura y la forma de trabajo”.Consultado a Voeffray por la preocupación de los vecinos ante la situación del transporte público, éste coincidió con Weiss con respecto a “la posibilidad de gestionar en conjunto”. Y si bien dijo conocer la demanda de los vecinos para incrementar las vías por donde pase el colectivo, éste reconoció que “el municipio no tiene el presupuesto para soportar ese servicio”, por lo cual, acotó que “gestionará ante Nación y Provincia para diagramar algo que pueda contener esa situación”.