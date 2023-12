Entregan diplomas de proclamación a autoridades electas de municipios y comunas

Paraná Rosario Romero presentó su gabinete para la gestión en la Municipalidad

Las autoridades electas de municipios y comunas del departamento Paraná recibieron sus diplomas de proclamación durante un acto protocolar que se desarrolló este viernes en el Teatro 3 de Febrero. “A 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, siempre son felices estas circunstancias porque, si bien son actos democráticos, son de significancia democrática y no subestimo que se entregue un diploma a los concejales electos, presidentes de comunas e intendentes”, comunicó ala ministra de Gobierno e intendenta electa de Paraná, Rosario Romero.“Con felicidad y mucha responsabilidad”, Romero se mostró “preocupada por los problemas de la ciudad”. A poco de asumir su gestión al frente de la municipalidad de Paraná, prometió que su manera de hacer política continuará “sin agresiones”. “Mi estilo no es de confrontación, sino de diálogo, lo que deberemos poner en práctica con los gobiernos nacional y provincial porque la ciudad merece que gobernemos con responsabilidad, con los recursos que tenemos, los que podamos conseguir de Nación y las obras que podremos planificar con el gobernador”, indicó Romero aY respecto a la transición, mencionó que “ya comenzaron algunas reuniones con los actuales funcionarios y otros continúan como Pablo Testa, Santiago Halle, Julián Hierfield, Coco Lorefice”; y entre los nuevos funcionarios mencionó los casos de Alexis Bilbao, Nadia Bilat y Mariela Ponce. “Tenemos que ir abriendo camino para que la gente capacitada y con experiencia”, fundamentó.Consultada sobre la continuidad de la obra pública, la intendenta electa refirió: “Son distintas las circunstancias que nos tocarán enfrentar los próximos años, pero trabajaremos para continuar las obras y acomodarnos a esa situación, mientras veremos cómo compensamos con otras políticas de Estado”. “La ciudad se puede administrar y en la medida que haya ajuste, habrá que hacer una fuerte tarea social para la que estamos preparados, para no dilapidar fondos del Estado, algo que hay que prever”, prometió.En la ocasión, Romero anunció que su acto de asunción está previsto para el domingo 10, pero resta precisar la hora a fin de que pueda estar presente el gobernador electo, Rogelio Frigerio.