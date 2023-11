Gobernadores de UxP garantizarán "gobernabilidad" a Milei y recibieron a Francos

Política Gobernadores de JxC ratificaron la unidad y rechazaron un cogobierno con LLA

Gobernadores del Partido Justicialista y aliados se reunieron hoy en la sede porteña del Banco Provincia, hasta donde se acercó el futuro ministro del Interior de Javier Milei, Guillermo Francos, para tener un primer contacto con la administración de La Libertad Avanza.Los mandatarios provinciales tenían programado el encuentro para debatir, entre otras cosas, los desafíos económicos a afrontar a partir del 10 de diciembre, pero con la llegada de Francos, el encuentro terminó siendo una mesa mixta."Hay preocupación por las obras públicas, tenemos que buscar acuerdo en las que están en curso, las que pueden continuar, las que no se pueden hacer en este momento y se podrán hacer más adelante", indicó Francos en declaraciones a la prensa tras el encuentro.En la conversación también apareció la situación financiera de las provincias, aunque los peronistas afirmaron que ninguno planteó dudas sobre el pago de los aguinaldos de diciembre, algo que sí sucede entre los mandatarios de Juntos por el Cambio.También recibió de los gobernadores el planteo por la posibilidad de que la nueva administración suspenda la obra pública, un tema sobre el que, dijo, se buscarán "caminos para llegar a un acuerdo".El designado ministro del Interior indicó que los gobernadores del PJ manifestaron "preocupación" sobre ese punto y que la gestión de La Libertad Avanza (LLA) definirá "cuáles son las obras que están en curso, las que pueden continuarse y las que no pueden hacerse en este momento sino más adelante"."Habrá obras en las provincias que están en manos del Estado y otras que pueden hacerse por el sector privado", evaluó el dirigente.También asistieron Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.Antes de ingresar, el entrerriano Bordet también puntualizó su preocupación por la posible "paralización de la obra pública" y los "giros de recursos por parte de la Nación".En el orden político, Bordet expresó además que "el PJ debe iniciar un proceso de renovación de autoridades nacionales y provinciales y, en ese recambio, hacer un debate sobre nuestro rol en esta etapa de oposición en que nos puso la gente en esta última elección"."Fue una primera reunión para conversar, pero respuestas no hubo", indicó Zamora al salir de la reunión sobre el contacto con Francos, de quien dijo que es un dirigente conocido por varios de los gobernadores por su paso por las administraciones de Daniel Scioli y Alberto Fernández.Y expresó: "Fue muy bueno, sabiendo que nos reuníamos, quiso conversar, y se abre una vía de comunicación".Tras la reunión en el Banco Provincia, los mandatarios provinciales se cruzaron al Ministerio de Economía para entrevistarse con el titular de la cartera, Sergio Massa. Fuente: (Télam-NA)