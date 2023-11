Gobernadores de JxC ratificaron la unidad y rechazaron un cogobierno con LLA

Política Se conoció el escrutinio definitivo con una leve diferencia frente al provisorio

Una decisión "a título personal".

Gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) y legisladores nacionales mantuvieron hoy una acalorada reunión para analizar la estrategia de cara a la próxima etapa institucional en la Argentina con Javier Milei como presidente, ratificaron la unidad del espacio y rechazaron la idea de un cogobierno con La Libertad Avanza.En medio de las versiones que apuntan a que un sector mayoritario del PRO abandonaría JxC para sumarse a una nueva coalición junto a los libertarios, los mandatarios le pidieron a los bloques del Congreso nacional mantenerse unidos para evitar ese desenlace.Sin embargo, el escenario más probable que asoma en el horizonte es el de una ruptura del PRO con Cristian Ritondo (quien pica en punta como posible presidente de la Cámara baja) llevándose cerca de 40 diputados nacionales a la nonata alianza con La Libertad Avanza (LLA)."Juntos por el Cambio es una alternativa y una sana opción", sostuvo el jefe de Gobierno electo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri."Que haya habido más de cien legisladores acá es una demostración de que Juntos por el Cambio está unido", subrayó en declaraciones a la prensa.Y agregó: Queríamos transmitirles a los diputados y senadores nacionales nuestra voluntad de sostener la unidad y pedirles a esos legisladores que encuentren los mecanismos en cada cámara para sostener esa unidad".Incluso algunos dirigentes se marcharon antes de que termine el encuentro, aunque argumentaron que tenían que atender otros compromisos, como el diputado electo Miguel Pichetto, que igual dejó en claro que comparte el "espíritu de unidad".Sin embargo, allí en el encuentro en el club hípico ubicado en la avenida Dorrego al 4000 otros referentes de JxC manifestaron que aquel que quiera sumarse a la gestión de LLA a partir del 10 de diciembre próximo, cuando asuma Milei, podrá hacerlo lógicamente, aunque será "a título personal".De esa manera, plantearon una posición con respecto a las aspiraciones de Ritondo y también de la actual presidente del PRO, Patricia Bullrich, que coquetea fuerte con la posibilidad de ser la ministra de Seguridad del próximo Gobierno."Nosotros queremos que a Milei le vaya bien, vamos a ayudar a La Libertad Avanza en la gestión, pero no vamos a cogobernar, sino que vamos a ser oposición; una oposición sana y responsable, pero oposición al fin", dijo uno de los gobernadores electos.Agregó, asimismo, según pudo averiguar NA consultando fuentes del sector, que JxC no buscó presionar a Milei con una "foto de unidad" con esta reunión, como habían dejado trascender desde el entorno de los "halcones" del PRO, en momentos en los que aún se deben confirmar puestos y roles en el futuro Gabinete.Por el contrario, el encuentro tuvo como objetivo, además de enarbolar las conclusiones planteadas, demostrar la decisión de los mandatarios electos de asumir un rol protagónico dentro de la alianza opositora, después de que quedaran en discusión los liderazgos del ex presidente Macri y de Bullrich por su acuerdo político con Milei.Al terminar la reunión, el gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aseguró que "es importante sostener la unidad" del frente opositor. "Hoy no tenemos recursos", aseguró el dirigente del PRO."Haremos todo para que a Milei le vaya bien", indicó Frigerio en declaraciones a la prensa.A su turno, el mandatario electo de Chubut, Ignacio Torres, también afirmó que hay que estudiar el esquema de obras públicas que propone Milei. "Son semanas clave para garantizar los compromisos. Necesitamos una mesa de transición", reclamó.También asistieron Alfredo Cornejo (de Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)."Nosotros no cogobernamos. Pero es bueno que algunos dirigentes que quieran ayudar lo hagan, porque es mejor un gobierno sólido con buenos dirigentes, que un gobierno débil. Pero eso no nos compromete ni obliga como garantes", dijeron los presentes al término del encuentro en un comunicado.Finalmente, insistieron en la importancia de mantener la unidad, al considerar que esa condición le dará a JxC "la posibilidad de crecer y de volver a ser Gobierno".