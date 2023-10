Para Agmer, Bullrich “empuja a los sindicatos a la confrontación”

“Empujan a los sindicatos a la confrontación”

El secretario General de Agmer, Marcelo Pagani, opinó sobre las propuestas en educación que la candidata a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich, dio a conocer durante el Debate Presidencial de este domingo. El gremialista repudió “la estigmatización constante hacia los sindicatos” por parte de Juntos por el Cambio y destacó el “diálogo y el consenso” alcanzado en Entre Ríos en el marco de la paritaria.En la primera edición del Debate Presidencial llevado a cabo este domingo, uno de los bloques temáticos fue el de “educación”, en el que los cinco candidatos presentaron sus propuestas para un eventual gobierno.Al respecto, el secretario General se mostró preocupado ante las “indefiniciones” de Javier Milei, quien en su plataforma de gobierno incluyó un sistema educativo a través de “vouchers”.“Hay que preguntarle a algún conocido chileno a ver qué opina sobre este sistema educativo, que no incluye y que ha logrado una educación para ricos y otra para pobres”, manifestó a“Bullrich plantea la prohibición de paros como una forma de garantizar los 190 días de clases, y no está viendo que eso se puede lograr por otro camino, que es el de la paritaria, el camino del diálogo y de la construcción de consensos entre la patronal y los sindicatos”, reflexionó.En ese sentido, destacó: “En Entre Ríos hemos pasado un año muy difícil y todavía nos queda por resolver un par de meses más la cuestión salarial. Pero a través de la paritaria salarial y la de condiciones laborales, que le ha dado estabilidad laboral a miles y miles de entrerrianos y entrerrianas, hemos logrado por el diálogo y el acuerdo –que siempre es difícil- poder garantizar lo que Bullrich quiere lograr de manera coercitiva, diciéndole no al diálogo y estigmatizando de manera permanente lo que son los sindicatos”.Pagani también cruzó a Bullrich por la “estigmatización constante” sobre el secretario General de Suteba, Roberto Baradel, quien en uno de los spots de campaña es señalado como el responsable de los días de paro en la provincia de Buenos Aires.“Baradel, tiene el respaldo del 80 por ciento de los afiliados, y es nombrado por Bullrich como el responsable de algunas cuestiones, cuando en realidad el gremio siempre ha apostado a la paritaria, al diálogo y al debate. Pero está claro que cuando hay una patronal como la que le tocó a Baradel con María Eugenia Vidal, empujan a los sindicatos a la confrontación”, dijo.“Queremos alertar, porque no sólo van a venir por los derechos de aquellos que somos militantes y afiliados, sino también por aquellos que se suben a algunas consignas sin ver el riesgo y el peligro para los trabajadores y trabajadores que significaría que Patricia Bullrich llegue a ser presidenta de la República”, apuntó.Por último, el secretario General de Agmer desmintió a Bullrich cuando la candidata de Juntos por el Cambio afirmó que “los chicos de primaria hoy no saben ni leer ni escribir”.“Atacan al maestro y a la maestra, porque cuando dicen eso están diciendo que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Esto es un ataque directo a la escuela pública que se inscribe en una cuestión mucho más grave que es lo que se llama a nivel internacional la “mercantilización de la educación”, sostuvo.Y señaló que “dicen que la escuela pública no funciona para venir por ella y que se convierta en un nicho parte de la mercancía donde se disputa la ley del mercado. Esa es la perspectiva de (Javier) Milei y esa es la perspectiva de (Patricia) Bullrich”.“Esto lo logran diciendo cosas de manera irresponsable y que no están fundamentadas de ninguna manera”, finalizó.