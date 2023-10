El debate presidencial transcurrió con cruces entre Massa, Bullrich y Milei

Presentación de cada uno de los candidatos

. El espíritu de la ley sancionada en 2016 que determinó su obligatoriedad, fue que la ciudadanía tenga la mayor información posible a la hora de elegir al aspirante a la Casa Rosada, y poder confrontar las propuestas de los distintos candidatos.Myriam Bregman: "Lucho cada día por transformar esta sociedad de raíz. Hay otro camino. Si nos unimos, tenemos la fuerza para dar vuelta la historia. Las mujeres cuando nos juntamos somos imparables. Están todos involucrados en el escándalo de Chocolate en la legislatura, mientras algunos se van a pasear con su yate de lujo en Europa".Javier Milei aseguró que La Libertad Avanza es la única fórmula que puede terminar con la inflación: "Tenemos como hacerlo y sabemos con qué".Sergio Massa: "".Patricia Bullrich: "".Juan Schiaretti: "Vengo a proponer lo que ya hicimos en Córdoba. Desechando la grieta. Soy el único candidato que nació, vive y trabaja en el interior de la patria".Javier Milei: "Argentina está en decadencia, si seguimos así vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Hoy estamos de mitad de table para abajo, tenemos más del 10% de pobres. Esto se explica por el modelo de la casta, que parte de la premisa nefasta que dice donde hay una necesidad nace un derecho. De las 22 crisis que tuvimos 20 tuvieron déficit fiscal. Tenemos un descontrol de inflación. Lo que proponemos hacer una reforma del estado, bajar el gasto público, hacer privatizaciones para sacarnos las empresas nefastas y cerrar el Banco Central".Luego fue el turno de Miryam Bregman, del Frente de Izquierda: "Milei llega hasta acá hablando contra la casta, pero hace alianza con Barrionuevo, le arma la lista a la Massa. Milei es un empleado de los grandes empresarios. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico".Juan Schiaretti: "Lo que precisamos para acabar con la inflación es tener equilibrio fiscal y un Banco Central independiente".Sergio Massa: "El primer lugar vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina. Para que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y gastarlo sin pagar impuestos. Planteo cárcel para evasores. Vamos a poner en marcha un desarrollo de programa exportador. No solamente nuestra energía y nuestro campo, sino también nuestras economías regionales y nuestras pymes van a tener reducción de impuestos".Patricia Bullrich: "Voy a borrar del mapa la inflación, sin atajos, sin cuentitos. Desde el primer día voy a poner orden. Primero, un programa integral que solucione todos los problemas de fondo. Segundo, un equipo económico con Melconian a la cabeza. Tercero, la decisión política, el temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita. Ustedes inventaron y siguen con la inflación. Vengo a eliminarla".En primera línea, Sergio Massa expresó: "".Además, agregó: ". Es el que permite que un peón rural o un inmigrante sueñe con ser presidente, que es mi caso. Mandé al Congreso la ley que sube de 6 a 8 puntos del PBI la inversión mínima de educación, con varios objetivos que te los quiero enumerar: La construcción de 731 jardín de infantes, para que la mamá lo deje en un cuidado y en un proceso educativo".Por último, resaltó: "Por último, quiero dejarte un mensaje a vos que sos mamá. Los que promueven la venta libre de armas mandan a los chicos con un revolver en la mochila, yo quiero que vayan con una notebook".Patricia Bullrich: "Si Sarmiento viera lo que está pasando en la escuela pública les pone un cero y los manda a marzo. Estamos destruyendo el futuro de los chicos. Dos años tuvieron las escuelas cerradas, vivimos una tragedia educativa, millones de chicos sin clases, ustedes aliados a los gremios. Conmigo, los paros se terminan, el adoctrinamiento se termina. Primero 190 días de clase, lo vamos a declarar servicio esencial. Las aulas son sagradas. Y estoy convencida que las maestras y los maestros, entre Baradel y los alumnos, van a elegir a los alumnos. El presupuesto educativo que mandó Massa lo bajó. Vamos a ir a una primaria con conocimientos reales. Vamos a la educación de Sarmiento porque en los humildes bancos de las escuelas se forja nuestra nación".Juan Schiaretti, sobre Educación: "La educación hace libres a las personas y promueve la movilidad social. En Córdoba tenemos jardines de 3 y 4 años obligatorios. Hay un tipo de escuela donde los jóvenes se reciben en especialidades donde tienen 8 horas de clase por día. Los chicos están motivados, en las escuelas técnicas tenemos acuerdos para que los chicos hagan pasantías. Nadie pasa por decreto, el que no sabe repite el año. Apuntalamos con el boleto educativo gratuito o con internet gratuita al estudio".Myriam Bregman: "Si la educación sigue en pie es gracias al esfuerzo cotidiano de la docencia, son ellas las que se hacen cargo de los problemas de los pibes y pibas. Encima me las imagino ahora teniendo que escuchar que los candidatos las hacen responsables de la crisis de la educación. En campaña todos vienen y prometen. Massa no puede garantizar el 6% de presupuesto que dice la ley actual. No pueden poner una estufa en cada aula. Bullrich y Macri hundieron la educación pública. En Chile aumentó la desigualdad educativa con el sistema de vouchers que propone Milei. Vamos a defender la Educación Sexual Integral. Tenemos derecho a una educación pública, gratuita y de calidad".A modo de cierre, Javier Milei acotó: "Cuando vamos a los hechos, ellos son los responsables de que el 13% de los chicos no termine el colegio, que el 50% no entienda los textos. Esto además está agravado en una situación en donde el 60% de los chicos son pobres. Por eso estamos planteando una propuesta revolucionaria, la idea de implementar el capital humano. El capital humano es importante. Hay dos temas muy importantes: el capital humano de primera generación, que tiene que ver con la salud y la alimentación. Y después hay un rol fundamental para la educación. Para ello proponemos que ese ministerio tenga un área de niñez y familia, una de salud, una de educación y una de trabajo. Estamos planteando modificar la forma en que se da asistencia a la Argentina. Se acabó la asistencia esclavizante de dar el pescado. Vamos a enseñar a crear la caña de pescar".Bullrich: "Aprendí que la única manera de hacer política enserio es en paz y convivencia. Elegí el camino del estado de derecho, y lo digo de frente. Porque todo el día me están diciendo que prediqué la violencia. Quiero decir que lo mismo le pasó a grandes líderes de la humanidad. Vamos a la convivencia democrática, basta de piquetes, basta de hacer de la vida de la gente una convivencia imposible. Vamos a terminar con las tomas de tierras, vamos a representar a todos los argentinos que quieren vivir en paz. La convivencia democrática está rota. Todos los piqueteros que están para el Gobierno están callados ahora".Schiaretti, por otro lado, rememoró: "Me tuve que ir del país porque me buscaba la dictadura genocida para matarme. Aprendimos la necesidad de respetar las instituciones. Jamás se nos ocurriría iniciarle un juicio a la Suprema Corte, como hace Sergio Massa. En vez de espiar a la gente, nosotros no perseguimos a nadie. Fomentamos la pluralidad de ideas para que crezca la sociedad".Bregman: "Nuestra lucha no es ningún curro. Hace pocas semanas vimos una enorme violación a los Derechos Humanos, la represión al pueblo jujeño. Massa dijo que si es gobierno va a invitar al represor de Gerardo Morales. Aprovecho este lugar para decir que ni un paso atrás. Defendemos incondicionalmente el derecho a la protesta, aunque a las Bullrich les moleste que los trabajadores defiendan sus derechos".Milei: "Los liberales en Argentina hemos sido de cosas aberrantes como fascistas, fachos y nazis. Cosas que no tiene nada que ver con nosotros. Les quiero dar la definición del liberalismo: El liberalismo es el respeto del prójimo, basado en el principio de la no agresión y del derecho a la vida y la libertad. Por eso no hay lugar para esa acusación. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad, no fueron 30 mil desaparecidos, fueron 8753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. En los 70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del estado cometieron excesos. Pero también los terroristas de montoneros, mataron, asesinaron, torturaron, pusieron bombas y también cometieron delitos de lesa humanidad. Tampoco estamos de acuerdo con los curros de los DDHH, aquellos que usaron la ideología para ganar plata. ¿Recuerdan los sueños compartidos o las mismas madres de plaza de mayo? Ustedes sigan recordando la historia, nosotros venimos a reescribir una historia distinta".Massa: "Quiero contarles cuál es el desafío que tenemos a 40 años de democracia. Primero cuidar el legado: memoria, verdad y justicia. Creo que tenemos una responsabilidad, la de agregar el derecho a un ambiente sano, y el derecho de las víctimas de violencia a ser asistidas por el Estado. Necesitamos apelar a la convivencia democrática. El 10 de diciembre voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. El desarrollo de una nueva agenda debe ser compromiso de toda la Argentina".Patricia Bullrich fue la primera en consultar y eligió a Juan Scharetti: "El kirchnerismo dejó solos a los cordobeses cuando hubo una huelga". Como respuesta, el político cordobés manifestó: "No fue una pregunta. Está claro es que todo lo que prometió el gobierno de Macri, cumplió solo un 20%".Sergio Massa le pregunta a Javier Milei: "Quiero que le pidas perdón al Papa que es el argentino más importante de la historia". El candidato de La Libertad Avanza le comentó: "Ya pedí perdón, y lo volvería a hacer. Si me equivoco, no tengo miedo de decirlo. Dije que si el Papa quería venir se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado".Schiaretti le pregunta a Massa: "¿Por qué decís que ahora vas a resolver los problemas". En tanto, Massa le dice: "Es importante eliminar las retenciones. Es importante que los argentinos tomemos entre todos el acuerdo con el Fondo, ese es el mejor desafío que nos podemos dar entre todos".Ahora, le consulta a Milei sobre la educación. Milei le dice: "La educación es federal y responsabilidad de cada provincia. Nosotros proponemos en que haya un sistema".Bullrich le pregunta a Bregman: "¿No son trabajadores los que tienen que ir cuando ustedes cortan la 9 de Julio? A esos trabajadores a ustedes no les importan". En tanto, la líder del Frente de Izquierda responde: "Protestan porque hay cierres de fábricas y no hay comidas en los comedores. Usted tiene que ver que eso tiene consecuencias económicas. ¿Quiere que la gente se muera de hambre?".Massa: "Patricia, no me quedó claro cuál es tu propuesta económica". Bullrich le responde: "El país necesita solidez fiscal. Hay que terminar de emitir de una vez, no como vos con el plan platita que estás haciendo un desastre económica. Necesitas que todos los argentinos gastemos lo que tenemos. Ese es el plan, orden económico y equilibrio fiscal".Ahora la candidata del Frente de Izquierda le habla a Massa, quien responde: "No soy el dueño de la verdad, cuando veo que algo es malo lo rechazo".Milei le pregunta a Bullrich: "Ya dos veces escapó dos veces a la pregunta de frenar la inflación. ¿Qué va a hacer con las lelics?". La candidata de Juntos por el Cambio le responde: "El país necesita solidez para terminar con la inflación. Los argentinos no tenemos nada porque en el medio hay mafias que hoy son sus amigos".El turno de Bullrich para preguntarle a Milei: "Te aliaste a Barrionuevo, ¿con él vas a cambiar la Argentina?". Milei le dice: "Nosotros vemos un problema enorme laboral, queremos avanzar sobre una economía liberal".Última pregunta de Schiaretti a Bregman. "Ustedes votaron muchas leyes con el kirchnerismo, ¿tienen previsto hacer un acuerdo con Máximo Kirchner?". La candidata del Frente de Izquierda le dice: "Nosotros no votamos nada de esto. No me vengan con frases hechas de Twitter, vayamos con la realidad".Ahora, nuevamente Bregman le pregunta a Milei: "¿Usted niega el patriarcado por machismo?". Milei responde: "Si usted tuviera razón, usted tendría que entrar en una empresa y deberían ser todas mujeres. Va a haber mitad hombres y mitad mujeres, su teoría se cae con los datos".Schiaretti le dice a Milei: "Lo que nunca vamos a votar va a ser algo que perjudique a Córdoba o al interior del país". Bulrrich aprovecha su turno para preguntar, en esta oportunidad a Massa: "¿Mejor que decir es hacer?".Massa responde: "En medio de la crisis me hice cargo cuando muchos se metían bajo de la cama. Ahora viene una etapa nueva con mí Gobierno. Vamos a hacer los cambios que haya que hacer, cueste lo que cueste".Llega el final de las preguntas cruzadas. Bullrich a Schiaretti: "Te digo que nuestro Gobierno va a ser totalmente federal, donde cada uno de los representantes de las provincias va a tener lugar. Córdoba va a estar absolutamente representada en cada uno de los gobernadores que hoy me acompañan".Juan Schiaretti: "Es mentira que estamos condenados al fracaso, es mentira que tengamos que ser manejados por la grieta. Es momento de un Gobierno que la deje atrás. Vieron a los candidatos de la grieta que ya fracasaron, como Patricia Bullrich y Sergio Massa. Ofrezco mi experiencia".Javier Milei: "Algunos candidatos parecen marcianos, como si no tuvieron nada que ver en los últimos años. No hay nada más demencial que creer que uno puede tener resultados distintos haciendo lo mismo. Los países libres son muchos más ricos. Hay 25 veces menos de pobres y la gente vive un 25% más. Una argentina distinta es difícil con los mismos de siempre".Myriam Bregman: "Como te dije al principio, más allá de las frases hechas, ninguno pudo ocultar que son cómplices del sector económico. Nosotros no, nos ves siempre en cada lucha. No queremos pagar al FMI con el hambre del pueblo, no queremos que los trabajadores sigan perdiendo ni destruyendo en planeta porque no hay plan B. No te resignes, votá con tus convicciones. Votá a la izquierda. Y una cosa más, son 30 mil y fue un genocidio".Sergio Massa: "Quiero aprovechar este minuto para hablar con vos, que sé que sentís el dolor y la frustración de que las cosas no van bien, de que la plata no alcanza. Quiero decirte que la Argentina tiene tres caminos. Uno ya lo conocemos, es la vuelta al pasado. El otro es un salto al vacío y la locura. Y después, un camino de producción y trabajo. Quiero invitarte a que construyamos una Argentina donde convoquemos a un gobierno de unidad nacional. Quiero invitarte a que pongamos el trabajo y la distribución del ingreso como valores centrales para la construcción de la Argentina. Quiero que construyamos de nuestras exportaciones, la potencia en nuestras reservas, pero sobre todas las cosas, el valor de nuestro trabajo. Quiero que construyamos *más federalismo, porque la Argentina necesita mejor distribución a lo largo y a lo ancho del país. Y sobre todo quiero pedirte, a la urna no vayas ni con bronca ni con odio. Anda con esperanza".Patricia Bullrich: "Hace 20 años damos batalla contra el kirchnerismo, que tanto dolor trajo. Hoy estamos con la batalla final. No alcanza solo con ganar en las urnas. La única forma de hacerlo es con coraje y poder político. Hoy nosotros tenemos poder político con ustedes y la gente, por eso te pido que nos votes. Juntos por el Cambio es la única oposición que va a garantizar el cambio. No voy a dar el brazo a torcer. Viva la patria".