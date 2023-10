Las frases salientes de los candidatos presidenciales durante el debate

Los cinco candidatos presidenciales participaron del primer debate en Santiago del Estero, donde el libertario Javier Milei y el oficialista Sergio Massa buscaron polarizar rumbo al 22 de octubre, mientras Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman apuntaron contra ambos.Además, al analizar resultados los equipos de todos los postulantes se mostraron satisfechos con los desempeños de cada uno.Este domingo, los candidatos hablaron primero de economía, luego de educación y finalmente de derechos humanos, tres temas que derivaron en varias polémicas.La novedad del debate presidencial, el derecho a réplica, fue gastado por Massa y Milei en el primer bloque, mientras que el resto lo dinamitó en el segundo, por lo que se terminó rápidamente y para el tercer bloque ya no se dieron ese tipo de cruces.Otro momento de la noche donde se sacaron chispas fue en las preguntas cruzadas directas, en la que el ministro de Economía y el libertario se eligieron para preguntarse mutuamente en primer lugar.Al hablar de economía, los principales blancos fueron Massa por ser parte del Gobierno y Milei por su proyecto de dolarización, que el diputado defendió y dijo que era la única forma de terminar con la inflación.Los dos postulantes se eligieron para confrontar y el libertario dijo que Massa le causaba "gracia", mientras le pidió que se dedique a bajar la inflación."No fueron 30.000", sostuvo Milei al abrir una polémica por la cifra de los desaparecidos durante la última dictadura.El ministro de Economía, por su parte, le pidió al libertario que le pidiera perdón al Papa Francisco, algo que Milei aseguró que ya había hecho, pese a que en la última entrevista en la que se refirió al tema lo había vuelto a cuestionar duramente.También le dedicó una chicana a Bullrich y le agradeció por haberle dado la "satisfacción más grande de devolver a los jubilados el 13 por ciento que ella les descontó".La referente de Juntos por el Cambio, por su parte, acusó a Milei de pretender hacer de la Argentina "un paraíso fiscal", al señalar su propuesta de eliminar el Banco Central, al tiempo que lo cruzó por querer eliminar la educación pública: "Andá con los vouchers a la puna, donde hay una sola escuela".Al hablar de Macri, la ex ministra de Seguridad subrayó: "¿Cómo siendo el peor ministro de Economía puede ser un buen Presidente?".Bregman, en tanto, lanzó dardos para todos los frentes y dejó una frase que se viralizó en redes contra Milei: "Gatito mimoso del poder económico".- "Le quiero agradecer a Patricia (Bullrich) porque me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida: ella habla de los jubilados y me permitió ver su sonrisa cuando les devolví el 13 por ciento que ella descontó".- "Javier (Milei), más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia".- "La verdad que los escucho [a los otros candidatos]y me viene la idea de que estoy hablando con paracaidistas suecos".- "Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad, no fueron 30.000 desaparecidos, son 8753".- "Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros en los '70 hubo una guerra. En esa guerra las fuerzas del estado cometieron excesos".- "Con este conjunto de reformas Argentina podría alcanzar niveles de vida similares en 15 años a los que tiene Italia o Francia. Si me dan 20, Alemania y si me dan 35, Estados Unidos".- "(A Sergio Massa) ¿Querés hacer una ley penal? Ya tenés el primero, llevate a (Martín) Insaurralde. Andá a buscarlo".- "Si Sarmiento viera lo que está pasando en la educación pública les pondría un cero y los manda a marzo".- "La única manera de hacer política es en paz. Por eso, elegí el camino de Estado de derecho. Voy de frente. Me tildan de violenta. Pero no lo soy. Yo era parte de una organización juvenil [Montoneros]. Y siempre lo dije. Lo digo aquí frente a millones de argentinos. Lo mismo le pasó a otros líderes, como a Mandela y Mujica, que fueron líderes de sus países.".- "No es un león, es un gatito mimoso del poder económico" (sobre Milei)- "Vamos a defender la ESI obligatoria, porque sirvió para identificar numerosos casos de abusos en niños y adolescentes, y para respetar la diversidad sexual".- "Los dos últimos gobiernos destruyeron la economía".- "Hay que terminar con los privilegios del AMBA".