Bordet: “La Entre Ríos que viene merece tener un gobernador como Adán Bahl”

Cumplir con la palabra

Seguir hacia adelante

“La Entre Ríos que viene merece tener un gobernador como Adán Bahl, porque conoce hasta el lugar más pequeño y alejado de la provincia, lleva la idiosincrasia entrerriana y ha demostrado una enorme capacidad de gestión para transformar la realidad de su ciudad”, expresó el gobernador, Gustavo Bordet en Concepción del Uruguay.Fueron recibidos y recibidas por el intendente Martín Oliva, y los precandidatos a intendentes, José Lauritto, Marcelo Bisogni y Gabriel Perdomo.Bordet destacó la “consolidación del modelo que logramos construir en estos ocho años, en los que sentamos las bases para el desarrollo de Entre Ríos en el futuro”.Enumeró luego las obras que se han completado y se vienen desarrollando en Concepción del Uruguay, y resaltó que “todo esto fue fruto de un trabajo en conjunto”. Sin embargo, “nos queda en el tintero mucho por hacer”, reiteró y aclaró que, si bien no es una justificación, “quizás la adversidad de gobiernos que no nos ayudaron y la pandemia hizo que hubiera demora en algunas cosas”.“Las bases están sentadas, y creo que la Argentina y la Entre Ríos que vienen tienen una inmejorable oportunidad, por lo que este gobierno les deja”, remarcó y enumeró que “la próxima cosecha está asegurada y va a duplicar lo que se perdió por la sequía; también con el gasoducto Néstor Kirchner vamos a lograr el autoabastecimiento energético y la exportación de gas; y el litio en el norte aparece a la vanguardia de las energías renovables”, detalló el gobernador.“Con Beto (Bahl) trabajamos desde hace muchos años, fuimos ministros juntos, luego desde la intendencia de Concordia y después como gobernador y vice. Trabajó con todos los estamentos administrativos de la provincia, y tiene una profunda raíz entrerriana. Y con esto no quiero decir que uno debe nacer en la provincia, pero si tiene que vivir, si tiene que conocerla, si tiene que quererla, si tiene que trabajar. No lo digo en contra de nadie. Solamente en defensa de lo que tenemos y de lo que podemos construir, tenemos que trabajar para que Beto sea el próximo gobernador. Pero esto hay que hacerlo desde la militancia”, concluyó Bordet.En la conferencia de prensa, Bahl destacó la gestión del gobernador Bordet y sostuvo que dejará "una provincia en marcha, con equilibrio fiscal y con el contrato social cumplido porque está estabilizada, con paz social, con clases, con un sector industrial y el campo, que cuando tienen una demanda la plantean y se buscan soluciones".Luego indicó que su propuesta apunta a "la continuidad de los servicios, trabajar fuertemente en la educación, acompañar al sector productivo que es el que genera puestos de trabajo, aprovechar las oportunidades que nos da el mundo con lo que Entre Ríos tiene para ofrecer y también trabajar fuertemente en otros aspectos como lo vinculado al cuidado del ambiente, a la generación de energías renovables". A ello sumó: “Queremos también que los jóvenes puedan estudiar, vivir en el lugar y desarrollarse”."Nuestra perspectiva es el desarrollo de la provincia en función de su fortaleza, con las instituciones, con los gobiernos locales y apalancarlos en todo lo necesario. Cada región tiene su potencial, pero si uno las mira en perspectiva todas van avanzando en fortalezas que se vienen acompañando y hay que seguir haciéndolo", acotó.Finalmente, Bahl subrayó que "los intendentes estamos muy acostumbrados a comprometernos, a cumplir la palabra. Nacimos, vivimos y seguiremos viviendo luego de las gestiones en esta provincia, porque la amamos y vamos a poner todas nuestras energías para seguir transformándola".Por su parte, Claudia Monjo también destacó el hecho de contar con "una provincia ordenada" y agregó que "continuar el trabajo que han hecho Gustavo (Bordet) y Laura (Stratta) es nuestro objetivo y avanzar en dar más oportunidades a nuestros jóvenes y a todos los entrerrianos y entrerrianas"."Si eligen otra propuesta entendemos que es dar varios pasos hacia atrás", dijo y afirmó que "tenemos que seguir hacia adelante", al tiempo que destacó el diálogo permanente con los vecinos.