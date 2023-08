Bahl: “No somos todos lo mismo, nosotros somos de acá”

El precandidato a Gobernador por Más para Entre Ríos, Adán Bahl, participó junto a su compañera de fórmula, Claudia Monjo, de una reunión departamental del PJ Gualeguaychú, en Larroque. Precandidatos y dirigentes de intendencias, comunas y juntas de gobierno, le dieron un fuerte respaldo. “Defendamos con orgullo el futuro de la provincia”, afirmó.El actual intendente de Paraná dijo que el objetivo es “aprovechar que el mundo demanda lo que Entre Ríos tiene: alimento, talento, conocimiento. Y además partimos de una plataforma sólida, con una provincia en marcha y ordenada como nos deja el gobernador Gustavo Bordet, para que la provincia recupere su protagonismo a nivel nacional y nuestros gurises tengan más oportunidades de desarrollarse acá”.En ese sentido, Bahl convocó a “compartir propuestas con los vecinos, reflexionar y mostrar a quienes están frustrados con la política, que no somos todos lo mismo”. Y concluyó: “Nosotros somos de acá y vamos a seguir viviendo acá, trabajando todos los días. Es lo que hacemos como intendentes y por eso podemos mostrar hechos concretos, no promesas vacías”.La precandidata a Vicegobernadora, Claudia Monjo, dijo que Bahl es “el mejor candidato para ser gobernador de la provincia” y agregó que “somos intendentes, personas cercanas, prácticas. Lo que estamos haciendo en estos días, hablar con todos los sectores, lo hacemos siempre. Es lo más maravilloso que tenemos, este contacto directo para saber cuáles son los problemas y resolverlos”.El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, remarcó poder “acompañar a Beto, que es el candidato que necesita la provincia porque lo ha demostrado con su experiencia, su capacidad de trabajo y el conocimiento que tiene de la administración pública y de cada rincón de la provincia”. Y sostuvo que “no tengo duda que él y Claudia son la fórmula que necesitan los entrerrianos y las entrerrianas en este momento”.El Intendente de Gualeguaychú y precandidato a Senador, Martín Piaggio, valoró “poder acompañar a Beto y a Claudia en este enorme desafío, para que la provincia siga este camino y no se tuerza”. Y agregó que “si hay algo que nosotros podemos mostrar es que somos hombres y mujeres de trabajo”.La Viceintendenta de Gualeguaychú y precandidata a Diputada provincial, Lorena Arrozogaray, resaltó que el peronismo entrerriano tiene hoy “unidad y un horizonte”. Y agregó que “el ministro de Macri que hoy es candidato, en su período no hizo una vivienda en Entre Ríos, y ahora parece que va a solucionar la situación de hábitat de toda la provincia. Entonces, lo básico de todo esto, es que nosotros somos gente de trabajo, que no vendemos espejitos de colores”.Por último, Leonardo Hassell, intendente de Larroque, convocó a “hacer un gran esfuerzo para que Beto y Claudia sean nuestros representantes en la provincia”, y remarcó que los dirigentes de Más para Entre Ríos “somos nacidos y criados acá, conocemos nuestro lugar y no atendemos los problemas desde atrás de un escritorio o, en este caso, como quiere hacer un candidato de la oposición, desde Capital Federal”.Estuvieron presentes, además, el diputado nacional Tomas Ledesma y precandidatos a intendentes, presidentes de juntas y comunas de todo el departamento.