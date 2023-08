Bordet: “Es indispensable garantizar la gratuidad” de la educación universitaria

Foto 1/2 Foto 2/2

El gobernador Gustavo Bordet y los intendentes de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, y de Paraná, Adán Bahl, se reunieron con autoridades de las universidades entrerrianas. Subrayaron el rol de la educación en el desarrollo de la provincia, y afirmó que “es indispensable garantizar la gratuidad”.



Durante su visita a La Histórica, Bordet destacó “el vínculo entre el Estado y las universidades”, y sostuvo que “es indispensable garantizar la gratuidad universitaria, algo que no debemos perder bajo ningún punto de vista".



Bordet y Bahl fueron recibidos por el intendente, Martín Oliva, en Concepción del Uruguay. Junto a la vicegobernadora, Laura Stratta, y la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, se reunieron en la sede de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) con las autoridades de las casas de altos estudios de la provincia.



Participaron el rector de la UNER, Andrés Sabella; de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) Hector Sauret; la vicerrectora de Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Rossana Sosa Zitto; el decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Concepción del Uruguay, Martín Herlax; la rectora de la Escuela Normal Mariano Moreno, Marina Cañete; el apoderado legal de la Centro privado Surco de Esperanza, Guillermo Bevacqua; y la directora departamental de escuela del departamento Uruguay, Ana María Díaz.



En ese marco, Bordet recordó la trayectoria educativa de Concepción de Uruguay, sede del Colegio Nacional, fundado por Justo José de Urquiza, y destacó que a lo largo de sus años, la histórica “recibió en su seno estudiantes de diferentes lugares de la provincia y del país".



También se refirió al hecho de que la sede de la UNER esté ubicada en Concepción del Uruguay "es fruto de una larga lucha por la Universidad Nacional para Entre Ríos, en el año 73”, y valoró que ese camino “hoy está plenamente consolidado”. “Lo digo como graduado de esta casa de estudios", acotó.



También puso de relieve la propuesta educativa de la Universidad Tecnológica Nacional, “que fue la primera en la ciudad de Concepción del Uruguay, y un faro para poder dar oportunidades a jóvenes de toda la región”. Asimismo, reconoció “a la UCU, que permite complementar la educación pública; y a la Uader, con su subsedes, con facultades que apuntalan lo que Concepción del Uruguay ha sido en materia de ciencias de la salud en Entre Ríos”.



“Estar participando de esta reunión con Adán Bahl, fortalece ese vínculo tan necesario entre el Estado y las universidades. Fundamentalmente tomando en cuenta lo que representan las universidades públicas para que se garantice la gratuidad universitaria, que es algo que no debemos perder bajo ningún punto de vista", afirmó.



"Desde nuestro espacio político es algo que no necesitamos reafirmarlo, porque lo tenemos intrínsecamente en nuestro acervo: tanto a Adán Bahl como en mi caso, somos graduados de la universidad pública, de la UNER. Eso genera un compromiso de por vida en defensa de la universidad pública, por lo que representa, como valor para una provincia como la nuestra", concluyó Bordet.



Una relación constructiva



Por su parte, Adán Bahl subrayó que se trató de una reunión "para escucharnos, dejarles nuestra visión y nutrirnos de las experiencias. Siempre, en el caso particular, con las universidades hemos tenido una relación muy constructiva", enfatizó, al tiempo que destacó que en el municipio de Paraná lograron "una gran profesionalización con la incorporación de pasantes de distintas universidades. Hoy son cuadros sólidos que permiten tener, hacia adelante, una visión muy clara de que lo que es una institución que presta servicios".



"El mundo demanda lo que Entre Ríos tiene que es alimentos, talento, conocimiento", señaló Bahl, quien finalmente reiteró su "absoluto apoyo" a las universidades públicas.



Políticas educativas activas



El rector de la UNER, Andrés Sabella, manifestó que recibir al gobernador "siempre es un orgullo. Es un gobernador egresado de nuestra universidad, que nos ha acompañado durante este tiempo en todas las gestiones que llevamos adelante, ya sea a nivel nacional como provincial. El diálogo tiene que ver con eso, con el compromiso de un gobierno que cree en las políticas educativas activas, que tienen que ser acompañadas con presupuesto. En definitiva para que esas políticas se plasmen, tienen que tener acompañamiento presupuestario".



"Nos llevamos la satisfacción de ser escuchados, de saber lo que el gobernador evalúa de esta gestión en lo que tiene que ver con políticas educativas y por supuesto el compromiso del precandidato de sostener y profundizar estas políticas en la próxima gestión", destacó Sabella.