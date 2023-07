Sánchez propone construir terminal de ómnibus en estación de trenes de Paraná

o en el lugar propuesto por las otras fuerzas tradicionales que es el rulo del Túnel

El precandidato a intendente de Paraná por el espacio Políticas para la República, Armando Sánchez, informó aque una de sus propuestas para la ciudad es trasladar la terminal de colectivos a la estación del ferrocarril General Urquiza, en Boulevard Racedo, de Paraná, con el objetivo de crear una“Tenemos un programa de gobierno donde se piensa a la ciudad de manera inteligente, sustentable e integral, para ver cómo revitalizar algunas zonas olvidadas de la ciudad”, expresó el precandidato a Elonce al detallar que entre sus propuestas de campaña está la creación de unaen Paraná.Sánchez detalló que "la propuesta de la nueva terminal está contemplada en el proyecto para crear áreas de nuevas centralidades. Esto tiene como objetivo brindar servicios y movimiento en otras zonas de la ciudad, que en este momento ocurre solo en el centro., es un predio que tiene muchísimo potencial y está dejado a la decidía”, sostuvo.“Tomando la propuesta del BID y aplicando lo nuestro, creemos que la estación de treny n, ya que es muy lejos para que la gente se traslade”, aseveró.En este contexto, explicó que “la estación del ferrocarril está a seis cuadras del centro y dejaría muy cerca a la gente que arribe a la ciudad. Además, se trata del único lugar donde se podría hacer una. Estamos convencidos que el tren es el futuro, además generará vida en todo el sector, no solo en el tren y colectivos, si no que se construirán edificios”.Asimismo, Sánchez detalló que “la principal clave es que no se expropiaría nada, el proyecto que fomenta Juntos por el Cambio como el peronismo, es instalar la terminal en zona del Túnel donde hay terrenos privados y deberían expropiarlos, eso costará mucho dinero. En cambio, en el ferrocarril solamente se buscaría la cesión de las tierras, pero tiene un potencial muy grande".El precandidato sostuvo que "la zona del ferrocarril, por la vía y el arroyo, generó una división de la ciudad, donde un sector quedó un poco desconectado. En cambio, si generamos que toda la zona del ferrocarril sea el corazón de la movilidad de la ciudad, crearíamos un movimiento enorme y también se podrá aprovechar los espacios para estacionamientos”.En esta misma línea , mencionó que “en toda la zona se podrán construir edificios de Co-Working, comercios y viviendas. Ponderamos el uso mixto del terreno", al hacer referencia que un mismo lugar se puede usar de manera múltiple.Al finalizar, Sánchez informó que "al dialogar con vecinos de la zona, la mayoría nos decían que era muy bueno que la terminal esté en el ferrocarril para potenciar todo el sector”.