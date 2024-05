“No se aguantaba el olor a alcohol”: el choque en el que murió mujer y su bebé

Cómo es el estado de salud del hombre que manejaba el auto

El brutal accidente en el que murió Araceli Gómez (20) y su hijo de once meses conmueve a la ciudad de Pergamino. La trama detrás del choque ocurrido en Rojas involucra un cruce de carril y la sospecha de que uno de los conductores iba alcoholizado.El dramático episodio ocurrió el sábado 4, cerca de las 7.40 de la mañana. Omar Rubén Martín (62) cargó su Chevrolet Astra y pasó a buscar a Araceli y a sus dos hijos, Facundo, de 11 meses, y Sebastián, de 6 años. El destino, como tantas otras veces, era el penal de Junín, donde está preso el padre de los nenes.“Él llevaba a esta chica a ver a su marido al penal y ella le pagaba el viaje. Dos o tres veces la había llevado”, contó Vanesa Martín, hija del hombre que se encuentra internado en terapia intensiva con estado reservado. La mujer contó que a la joven la conocían “del barrio”, por lo que jamás hubo desconfianza con el viaje.Los más de 90 kilómetros que separan a Pergamino de Junín eran transitados con total normalidad, cuando exactamente a mitad de camino -en la localidad bonaerense de Rojas- ocurrió el brutal impacto.Una Ford Ranger en la que iban Tomás de la Torre (21), Javier Ciro (19); Martina Santibañez (24) y Valentina Cardiff (21) impactó de frente contra el auto que conducía Omar, a la altura del kilómetro 118. Araceli y Facundo murieron al instante y los cuatro jóvenes que iban la camioneta resultaron ilesos.Un papel en el bolsillo fue salvador para Omar Martín. Como el hombre no sabía manejar celulares, según contó su familia, tenía un pequeño teléfono y una serie de papeles con los números de sus familiares.“La llamaron a mi tía desde el hospital de Rojas y ella se cruzó. Necesitaban urgente alguien que diera la autorización para poder operarlo”, contó la hija de Omar, que continúa internado.El nene, Sebastián -de seis años- estuvo internado el Hospital Interzonal General de Agudos San José, de Pergamino, pero ya fue dado de alta con una grave lesión en una de sus piernas. Su papá subió a las redes un desgarrador mensaje: “Denme fuerzas, no doy más, yo sé que ustedes los van a ayudar y nos van a dar fuerzas y con Seba la vamos a pelear, mis amores”, expresó.Dos elementos son los que la familia de Omar mantiene contra los jóvenes que iban en la camioneta: el presunto cruce de carril y la posible ingesta de alcohol del conductor. Ambos están amparados por testimonios de testigos.“Contactamos a algunos de los camioneros que vieron el accidente y todo apunta a que la camioneta chocó contra el auto. En teoría quisieron pasar a un camión, se cruzaron de carril y luego chocaron de frente contra mi papá”, contó Vanesa sobre el impacto.A una semana del accidente todavía no se informaron los resultados de las pericias que puedan determinar cómo fue el choque, pero la familia del hombre de 62 años insiste en que es imposible que su padre haya sido responsable del accidente.La hija de la víctima aseguró que “viajar con él era aburrido porque era muy cauteloso para manejar e iba lento” y recordó que tanto a sus hijos como a sus nietos “les pedía que se pongan los cinturones”. “El médico que lo operó de urgencia dijo que estaba vivo porque llevaba el cinturón”, agregó.Además, desde el entorno familiar hacen hincapié sobre la posibilidad de que Tomás de la Torre haya estado alcoholizado al momento del impacto. “Un muchacho dijo que cuando se acercó a la camioneta no se podía aguantar el olor a alcohol”, acusaron. Lo cierto es que los test de alcoholemia en sangre se realizaron y todavía no están los resultados.Con respecto a los jóvenes que estaban adentro de la camioneta, la hija de Omar Martín dijo que lo único que sabe es que son personas conocidas en Rojas. Al mismo tiempo, deslizó un posible antecedente: “Me han dicho que tuvieron un episodio similar en Lanús y que por eso se fueron a vivir a Rojas. Taparon todo con plata”.El fiscal de Junín que está a cargo de la causa, Martín Laius, aclaró que los resultados de la Policía Científica serán clave “para ver las causales del accidente”. “Sabemos que fue frontal, pero aún no tengo conclusiones que me permitan efectuar una imputación”, indicó.“Los tres pasajeros de la camioneta no recuerdan nada. Estoy esperando que pasen unos días por el estado de shock en el que se encontraban”, declaró al medio local La Opinión.La familia de Omar Martín contó que continúa en terapia intensiva y hasta el último parte médico seguía grave. “Lo único que le pueden hacer ahora es darle medicamentos. No le funcionan los riñones y están tratando de hacerlos funcionar”, explicó su hija.“Le tuvieron que sacar el bazo, perdió el tímpano y le tuvieron que operar parte del oído. Tiene cocida la cara, el brazo quebrado y varias costillas rotas”, detalló Vanesa Martín sobre el estado de salud de su papá.Pese a la grave situación que vive su padre, la mujer aseguró a TN que desde la familia mantienen las esperanzas intactas: “Estamos esperanzados. Si él sobrevivió a ese choque, por algo es. Él está luchando para salir de ahí”.La joven contó que su padre trabaja como pintor de autos, pero que no tiene un sueldo ni un trabajo fijo y que parte de sus ganancias eran como remisero dentro del pueblo en viajes como el que desencadenó el accidente. “Lo conoce mucha gente por eso, es muy querido”, señaló.“Es una persona muy cariñosa, con sus nietos muchos más, a él no le vayas a quitar los nietos. Cuando se enteraron de lo que pasó le llovían mensajes por las redes sociales. Mucha gente lo aprecia mucho”, agregó.