“Necesitamos la política en el territorio”, aseguró Galimberti

La política continúa de recorrida en Entre Ríos y una de las personas que se acercó a la ciudad de Paraná fue Pedro Galimberti, precandidato a gobernador de Entre Ríos. En ese sentido, remarcó a Elonce cuál es el principal desafío con el que tratarán de ganar el voto de los entrerrianos.



“Una de las características de este espacio es decir necesitamos la política en el territorio, más cercana a los vecinos y, obviamente, esos pedidos que tenes en diferentes lugares son diferentes circunstancias que hay que estar atendiendo”, sostuvo en primera línea.



En ese sentido, ejemplificó: “Cuando uno va a la zona rural y subrural, lo que te piden es el camino. No hablan bien de vialidad”. A su vez, agregó: “Si te venís a la ciudad de Paraná cuando charlas con algunos de los que integra nuestro espacio, te habla claramente de la problemática que tienen en el agua que se acrecienta en el verano, qué está pasando con el transporte público. Podemos coordinar el transporte de la ciudad capital por lo que podríamos denominar el gran Paraná. ¿Qué se puede hacer en materia de lo que hoy son las vías de trenes que tenemos para lograr un mecanismo más o un medio de transporte más que nos permita mejorar lo que ya hay?”.



Por último, señaló que “cuando te vayas a algún lugar como en el norte de Entre Ríos y llegas a una escuela y le preguntas ‘¿ha llegado acá la computadora del plan Juana Manso que da el gobierno nacional?’ Mirá, la conexión a internet que tenemos es la que paga la cooperadora y no es la mejor y tampoco han llegado las computadoras. Por lo tanto, las realidades son diferentes según donde uno vaya a indagar y por tanto, las respuestas que haya que dar son diferentes”.



Por último, sostuvo que es lo que se debe trabajar en la provincia en conjunto con Nación: “Entre Ríos y la Argentina necesitan algunas cosas. Está claro que el gobierno que venga a nivel nacional va a tener que trabajar sobre una cuestión que puede gustas a algunos sí y otros no, pero no cabe duda que hay que ocuparse que tiene que ver con la economía. Argentina necesita un plan de estabilización y, en materia provincial, de manera elocuente, nosotros decimos que la provincia necesita grandes obras. Necesita avanzar hacia ellas. Necesita determinar algunas políticas para trazar los próximos años, pero también necesita la presencia de la política en el territorio para resolver cuestiones que son rápidas, que necesitan soluciones urgentes y, que en ese sentido, hay que trabajar no solo desde la provincia, sino también articular con gobiernos locales, con municipios, comunas y Juntas de Gobierno”.