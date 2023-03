Rogel confirmó la construcción del espacio "Radicales para conducir y gobernar"

RADICALES PARA CONDUCIR Y GOBERNAR

La asamblea comenzó con las palabras del presidente del Comité Departamental, Arturo López, y de Mariano Monfort, agradeciendo la presencia de quienes formaron el salón del Centro de Empleados de Comercio y que nuevamente hayan elegido Villaguay como sede de la reunión.Hicieron uso de la palabra en representación de los distintos sectores, el ex diputado nacional Fabián Rogel; la actual diputada provincial Gracia Jaroslavsky; el intendente de La Paz, Bruno Sarubi; el presidente del congreso, Ricardo Labarba, el ex diputado nacional Atilio Benedetti, y Sergio Solari, que tuvo a su cargo la proclamación de Fuad Sosa como candidato para presidir el Comité de la provincia por este sector.Finalizada las exposiciones, donde muchos pudieron hacer uso de la palabra en estado asambleario, se leyó el documento que fue aprobado por unanimidad de los presentes, como así también el nombre de la lista que llevará a Fuad Sosa como candidato a presidente.Entre la concurrencia se observaron diputados provinciales, diputados nacionales, intendentes, ex intendentes y mucha militancia de la Juventud Radical.Hay un concepto en algún sector de la sociedad que sostiene que los radicales somos expertos en internas partidarias, y que en cambio no estamos capacitados para gobernar.Sólo basta repasar la historia y mirar el presente para comprobar que lo mejor que sabemos hacer, justamente, es gobernar.Cuando observamos las provincias administradas por radicales y los distintos municipios, sobre todos los entrerrianos, podemos certificar que lo hacemos con eficiencia, responsabilidad, honestidad y austeridad, entre otras tantas virtudes.No es menos cierto que también somos un partido con un amplio diálogo interno, siempre de cara a la sociedad. En el radicalismo las decisiones no las toma un dirigente iluminado sino que son producto del respeto a la institucionalidad y a la democracia interna.En esa discusión que, como dijimos, hacemos hacia adentro pero de cara a la sociedad, el debate del próximo proceso interno del partido será: qué gobierno partidario queremos. Habrá seguramente dos posiciones, dos líneas políticas claras: una que sostendrá que hay que hacer del radicalismo un partido “más radical”, que asegure que los principales cargos electivos de la próxima elección general, sean ocupados por afiliados propios. La otra, a la cual adherimos con convicción y entusiasmo, va a sostener que el radicalismo es un partido de gobierno, que no se conforma con ser un protagonista secundario de la realidad política entrerriana. Que cree interpretar a la sociedad en el reclamo, casi imperativo, de que hagamos lo que corresponde para poner fin al mediocre y populista proceso, que durante los últimos veinte largos años gobernó en Entre Ríos.Estamos convencidos que la demanda de la enorme mayoría de los simpatizantes y afiliados radicales, es que hagamos lo necesario para que en diciembre comience, de una vez por todas, un proceso virtuoso de desarrollo y crecimiento. Que formemos parte indispensable de un nuevo gobierno que luche contra el flagelo del narcotráfico y la inseguridad, que en forma preocupante avanzan en Entre Ríos.Que seamos la columna vertebral de una gestión moderna, que tenga como objetivo primordial la generación de puestos de trabajo genuinos. Entre otras tantas demandas. En síntesis. Nosotros somos los radicales que queremos conducir el Partido para gobernar Entre Ríos.