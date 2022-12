Presentarán proyecto de ley para establecer cronograma electoral en Entre Ríos

La próxima semana ingresará a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que dará certezas respecto al cronograma electoral del año que viene en Entre Ríos.



Al respecto, el gobernador Gustavo Bordet, dijo a Elonce que “habíamos dicho que a la fecha de elecciones la fija la Legislatura, no la fija el gobernador. Conversamos con distintos referentes y sectores. El bloque de Diputados oficialista presentará un proyecto de ley, que consensuará con las otras fuerzas políticas, para poder darle media sanción”.



Según comentó, el proyecto “establece un cronograma electoral para tener previsibilidad, tal cual lo indica la Constitución, para que un año antes ya estemos previendo cómo va a ser el sistema electoral, que no haya sorpresas, que haya reglas claras para todos”.



“Planteamos la posibilidad de dos fechas: de ir concomitante con las elecciones nacionales o en elecciones PASO el 30 de julio y generales el 24 de septiembre. Está la opción de que se faculta al gobernador de tomar la decisión si se desdoblan o si se va junto con las nacionales. Anteriormente este cronograma estaba más distendido en el tiempo, era abril y junio o concomitante. Ahora se acota más”, comentó.



Esto “es para poder concentrar en dos o tres meses todos los períodos electorales, tener más tiempo de gestión, que es lo que necesitamos después de salir de la pandemia. Necesitamos recuperar gestión, cada mes que se gana gestión significa mayores acciones de gobierno y no distraer tiempos en contiendas electorales adelantándonos en los cronogramas”. Elonce.com