Realizan hoy un paro nacional docente con adhesión de Agmer

Política Agmer confirmó su adhesión al paro docente convocado por Ctera para el miércoles

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), principal sindicato de maestros de la provincia adhiere hoy a un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).Con la consigna “contra la criminalización y judicialización de la protesta social”, desde Agmer expresaron su repudio a la condena del exsecretario general del sindicato docente ATECH y secretario gremial de CTA Chubut, Santiago Goodman, en una causa “armada y persecutoria”.El secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, confirmó ala“contra la criminalización y judicialización de la protesta social”. “Hay una persecución a luchadores sociales en Chubut”, fundamentó el gremialista.Es que, días atrás, la jueza de Chubut María Tolomei, en el marco de un reclamo salarial docente.Los incidentes comenzaron cuando se conoció la noticia del fallecimiento de los profesores Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, quienes murieron cuando regresaban a Comodoro Rivadavia desde Rawson tras una jornada de protesta.“Hay una persecución a este luchador social, como lo es Santiago, que además ha tenido una posición muy clara y contundente en los temas que atravesaron a Chubut, como el asesinado de Santiago Maldonado, la minería a cielo abierto, los parques eólicos que el empresario Mauricio Macri llevaba adelante, por un endeudamiento altísimo en dólares por parte de la provincia, y no tenemos dudas de que esta persecución sea por esas posiciones que defendió”, destacó Pagani.La movilización en apoyo a Goodman será en Chubut y los gremios convocaron “a estar en el momento en el que se dictará la sentencia”. En ese sentido, el representante de la docencia entrerriana estimó que el paro tendrá “altísima adhesión”.Se recordará que el gobernador Gustavo Bordet comunicó aqueEl lunes, en declaraciones a, el gobernador, Gustavo Bordet, confirmó que no habrá descuentos a los docentes que adhieran a la huelga. “Entendemos la situación. Entendemos que cuando hay un paro nacional como en este caso no procedemos a descontar los jornales”, expresó.Punto aparte, Pagani reconoció que “en Entre Ríos nunca tenemos situaciones donde podamos llegar a lo que atravesó Santiago”. “Históricamente, nuestras movilizaciones son para manifestar y expresar en la calle nuestras posiciones políticas-sindicales, pero nunca desde la violencia”, aclaró.Y agregó: “Desde lo sindical, está abierta la paritaria de Condiciones Laborales en la que logramos acuerdos para avanzar con la implementación de la jornada extendida en el nivel primario; y la paritaria salarial también está abierta y, de acuerdo a lo que comunicara el ministro Ballay, será convocada a la brevedad”.“En consecuencia, las dos cuestiones fundamentales para los trabajadores, como lo son, sus condiciones laborales y la salarial, trabajamos para tener las mejores definiciones y conquistar la mayor cantidad de derechos”, explicó.