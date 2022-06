Scioli dijo que la prioridad es "cuidar los dólares": apoyo de la industria

El funcionario dijo que las reservas se aplicarán a la producción y la energía, y destacó que hay una "administración responsable con prioridades en las divisas en un contexto como este".



Dijo que, en paralelo, se está "trabajando en la solución de fondo, como exportar más", y destacó que hay coincidencias con el Banco Central y el Ministerio de Economía en "garantizar la provisión de divisas para los sectores productivos, no para la especulación".



La llegada de Scioli a Desarrollo Productivo mereció el respaldo del arco fabril.



"Es la mejor noticia" para la Argentina, aseguró hoy el ex presidente de la UIA, Osvaldo Rial.



"La producción y el trabajo son los ordenadores de todas las variables de la economía real en cualquier país del mundo", sostuvo el también ex presidente de la UIA bonaerense durante la gestión de Scioli como gobernador provincial.



Rial consideró que la Argentina "tiene una industria con un poder de reacción muy rápido, con un entramado de economías regionales y pymes muy fuerte".



"Soy muy optimista ante esta nueva designación. El nuevo ministro es un conocedor de las cadenas de valor de los sectores industriales y sabe cómo relacionarse con los empresarios", señaló Rial en declaraciones radiales.



El autor de la ley de "compre trabajo argentino", en 2001, dijo también estar de acuerdo con las modificaciones impulsadas a esa norma, porque están "adecuadas a la realidad", y defendió este instrumento instando a su pronta aprobación.



Rial afirmó que "con producción y consumo se sale de toda coyuntura económica difícil", y consideró que a eso "está apuntando este gobierno con la designación de Scioli al frente de la cartera de Desarrollo Productivo". La posición del BCRA

El titular del BCRA, Miguel Pesce, admitió que la Argentina atraviesa una "situación de escasez de divisas y eso lleva a la necesidad de administrar las reservas".



En tanto, consultado sobre la importación de insumos esenciales para la industria, Scioli respondió que eso lo van a ir evaluando empresa por empresa y sector por sector.



"La prioridad es lo que se pueda aportar en la Argentina e incentivar la sustitución de importaciones", remarcó.

Dijo que se está "pasando de un modelo financiero especulativo de desindustrialización a una política de incentivo fuerte para promover la industria argentina. Y esto es bueno porque es trabajo".



Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, dijo que se "priorizará el crecimiento, el trabajo, la inclusión y el desarrollo, en el marco de un país muy federal".



Al respecto, Scioli destacó que se están buscando inversiones en minería para que ingresen miles de millones de dólares genuinos y sostuvo que con la construcción del gasoducto "se va a poder exportar gas a Brasil y a Chile".



NA.