Diputados repudiaron los dichos de Goyeneche y “valoraron la institucionalidad”

Diputadas y diputados del Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos, redactaron un comunicado en referencia a las expresiones realizadas por la ex Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, tras la destitución de su cargo.Al respecto, hicieron público su “absoluto repudio a las declaraciones pronunciadas por la ex Procuradora Adjunta”, señalaron.Por otra parte, aclararon que “en Entre Ríos, funcionan las instituciones y se respetan las garantías y las leyes vigentes. Por ello, entendemos que el fallo emitido por el Jurado de Enjuiciamiento (órgano constitucional que definió la destitución, compuesto por representantes del Colegio de la Abogacía, el Poder Judicial y de la Legislatura) debe ser respetado y, en todo caso, recurrido en el marco de lo establecido en la Constitución Provincial, las instituciones republicanas y las leyes vigentes”, explicaron en el escrito dado a conocer este miércoles.“Tal como lo expresó el gobernador, Gustavo Bordet, la justicia como valor supremo no debe constituir privilegios para nadie, y menos para juzgar el buen o mal desempeño de un cargo por no respetar las normas de la imparcialidad y objetividad necesarias para la función”, afirmaron en el comunicado.“Ante el proceso del Jurado de Enjuiciamiento, la fiscal que fue destituida optó por considerar una defensa en términos mediáticos, agraviantes y políticos, cuando debió limitarse a defenderse técnicamente de lo que la acusó el Jurado de Enjuiciamiento en su primera composición y destituyó en una segunda integración”, recordaron los diputados justicialistas.“Por último, rechazamos las afirmaciones que no tienen otra finalidad más que descalificar injusta y gravemente la intervención de vocales del Superior Tribunal de Justicia, de Camaristas del Poder Judicial e integrantes del Jurado de Enjuiciamiento”, mencionaron y agregaron “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, concluyeron.