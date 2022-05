Bordet sobre la destitución de Goyeneche: “Todos somos iguales ante la ley”

Los siete integrantes del Jurado de Enjuiciamiento presentaron sus votos y el jury contra la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche definió que será destituida. La votación, fue por cinco votos contra dos. La redacción del fallo se daría a conocer entre hoy o mañana.”, dijo el mandatario provincial y amplió que “hasta el día de hoy no emití ninguna declaración sobre el tema para ser prudente en el desarrollo del jury y no entorpecer el funcionamiento institucional”.“Como gobierno hemos tenido fallos que no nos gustaron, pero los acatamos siempre y nunca jamás salimos a criticar; mucho menos generamos acusaciones contra los jueces que emitieron esos fallos”, destacó y rememoró el caso de “Arenas Silíceas, donde se nos ordenó actuar y en consecuencia lo hicimos, podríamos haber discutido, pero no lo priorizamos”.En este sentido, Bordet sentenció: “N. Es algo absolutamente falso,”., creo que aquí hay que hacer valer el derecho de la defensa que todo el mundo tiene, pero de ahí a querer politizar el sistema judicial como se hizo en este proceso, constituye un avasallamiento a la libertad de poderes”, finalizó el gobernador.