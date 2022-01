Bordet gestionó ante Manzur apoyo nacional para productores entrerrianos

El gobernador Gustavo Bordet acordó con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, avanzar con el apoyo de la Nación a los productores entrerrianos afectados por la sequía. “Vamos a generar rápidamente las asistencias y las herramientas administrativas para estar a la par de los productores”, aseguró Manzur.Bordet se reunió este jueves con el jefe de Gabinete en la Casa Rosada para trabajar en torno a los requerimientos y necesidades de la provincia. El tema central fue la asistencia para el sector productivo entrerriano afectado por la sequía. Pero también acordaron cuestiones referidas a obras públicas, relacionadas al sector productivo y educativo, y otros temas de la agenda pública en la articulación de la provincia y la Nación.Indicó que para esto hay instrumentos que están dispuestos desde el gobierno nacional y del gobierno provincial y expresó: “En este sentido estuvimos conversando sobre distintos aspectos para poder instrumentarlos rápidamente y llegar en tiempo y en forma con la asistencia"."El jefe de Gabinete es un hombre que conoce profundamente nuestro interior y sabe cómo esta situación pega en las economías regionales y cómo golpea a los productores, y para que puedan volver a comenzar un proceso de siembra para la próxima campaña, es fundamental llegar rápido con la ayuda que se requiere”, agregó Bordet.Indicó que también repasaron con Manzur una “agenda muy importante y ver cómo incluir en la ejecución presupuestaria lo que no fue aprobado por la oposición en el Presupuesto”, dijo y aseguró: “En esto hay un compromiso del presidente Alberto Fernández, y con el jefe de Gabinete venimos viendo de qué manera damos cumplimiento a muchas obras que Entre Ríos necesita, y también garantizando un comienzo de clases con presencialidad plena para que nuestros chicos no pierdan tiempo y material escolar", expresó el mandatario, y resumió: "Fue una reunión muy fructífera para avanzar en este proceso que se viene dando, articulado entre la Nación y la provincias de Entre Ríos".En relación a las obras principales a comenzar en la provincia, mencionó las relacionadas con la producción, “muchas de las cuales están en proceso licitatorio para comenzar a ejecutarse en breve”. Detalló que una de ellas es el cierre del gasoducto del norte entrerriano "para llegar con energía a todos los sectores productivos que no hoy no pueden instalar parques industriales, como es la zona de Chajarí que se verá ampliamente beneficiada con esta obra". También mencionó la repavimentación de la ruta 32, y otras que estaban en carpeta en el presupuesto como el caso de obras hidráulicas en la zona de islas, que tendrán continuidad."Esto marca y habla a las claras que, además de reunirnos, también esto se traduce en hechos reales y concretos que benefician al conjunto de los vecinos. Pero también son obras que sostienen el sistema productivo. Esto lo estuvimos conversando ahora y la verdad que está la decisión de llevar adelante este tipo de acciones que son muy importantes para la provincia", completó Bordet.Por su parte, Manzur, tras agradecerle al gobernador por la nueva jornada de trabajo conjunta, dijo que realizaron con el mandatario entrerriano "un repaso general de todas las políticas públicas del gobierno nacional que se instrumenta en Entre Ríos, y de qué manera instrumentarlas".Puntualmente destacó el tema de la situación climática y la sequía que se sufrió en la provincia y el apoyo que brindará la Nación para este caso. Recordó en este sentido la reciente visita a Entre Ríos del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y apuntó que también se comunicó con el ministro de la Producción para "generar rápidamente las asistencias y las herramientas administrativas para estar a la par de los productores. Y esto va a ser así", remarcó Manzur.Indicó que también trabajó con Bordet en torno a la obra pública para la provincia para "generar no sólo trabajo sino también calidad de vida de todo el pueblo de Entre Ríos, prestando asistencia siempre a la población más vulnerable, que es una preocupación permanente del gobernador Bordet, y vamos a instrumentar todas las herramientas para rápidamente llevar las repuestas que los productores y el pueblo de Entre Rio está esperando”Y completó: “Hablamos de producción, de trabajo, de agregar valor a lo que se produce en Entre Ríos, con un capítulo especial, sobre el cual el gobernador pone mucho énfasis, que tiene que ver con lo que es la educación. Por eso hacemos todo el esfuerzo y se están preparando los edificios y demás para la presencialidad plena cuando empiecen las clases en la primera semana de marzo, y también asignar el financiamiento a todas las obras que estaban previstas y en ejecución para que continúen, como así también las que estaban prevista en el presupuesto para que cumplan el proceso y se puedan llevar a cabo".