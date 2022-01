Resuelven que contactos estrechos con vacunación completa no deberán aislarse

El Consejo Federal de Salud (Cofesa) determinó que los contactos estrechos de casos confirmados de coronavirus que sean asintomáticas y tengan esquema de vacunación completo no tendrán que hacer aislamiento.



Así lo precisó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien precisó que cada provincia tomará la decisión sobre si acompaña esta nueva recomendación.



"Las personas con dos dosis y un refuerzo no hace falta tener aislamiento;, personas con esquema primario y que tuvieron Covid pueden flexibilizar el aislamiento y hacer un test entre tercer y quinto día; los no vacunados tienen que hacer aislamiento", detalló en diálogo con radio Con Vos.



La funcionaria sostuvo que será cada jurisdicción la que determine la implementación de estas nuevas medidas, tomadas en función del impacto en el sistema de salud, en servicios esenciales, Aerolíneas Argentinas, bomberos, policias, seguridad, energía y en todo el sector privado.



"Estamos poniendo muy en valor la vacunación, sobre todo el refuerzo en el contexto de minimizar el riesgo y flexibilizar los aislamientos", aseguró la ministra de Salud.



De esta manera, cada provincia deberá implementar las nuevas disposiciones acordadas por todos los ministros de Salud del país.



"La mayor fuente de infección no es en el trabajo donde se cumplen los trabajos, sino en lugares sociales. Por eso todo esto es en el contexto de minimizar riesgos, seguir protocolos estrictos y aunque tengamos dosis completas minimizar actividades sociales", remarcó Vizzotti.



Además, sostuvo que a partir de las nuevas recomendaciones sean publicadas, las jurisdicciones podrán implementarlas inmediatamente, de acuerdo a la situación sanitaria.



"Esto es un paraguas global, lo charlamos después de la reunión de ayer con expertos y ahora con el COFESA, con una recomendación que plasma este cambio de paradigma desde el nivel nacional, pero cada provincia tiene diferente avance en la vacunación, diferente situación epidemiológica, diferente capacidad de testeo y diferente sobre todo actividades que son consideradas prioritarias", especifico.



Al tiempo que remarcó que el mundo laboral privado también podrá incorporar estas normativas generales, en acuerdo con las jurisdicciones, a partir de su adaptación.

Fuente: La Nación