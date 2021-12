Fernández, sobre el pase sanitario: "Lo único que queremos es salvar vidas"

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy el acto de relanzamiento del programa "Más Cultura", que posibilitará que 400.000 jóvenes de todo el país puedan acceder a bienes, servicios y prácticas culturales, y defendió el pase sanitario para eventos masivos al advertir que el único objetivo de esa medida es "salvar vidas".



Fernández fue el orador principal del acto que se desarrolló en el predio de Tecnópolis, donde estuvo acompañado por el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y la titular de Anses, Fernanda Raverta.



En su mensaje, Fernández destacó que el Gobierno nacional y la sociedad "pelearon" contra la pandemia de coronavirus "cuidando a sus mayores, auxiliándolos, acompañando a los vacunatorios y en las ollas populares con la militancia social", entre otras actividades.



También sostuvo que la implementación del pase sanitario para eventos masivos responde a la necesidad de "salvar vidas y cuidar" a la sociedad "mucho más de lo que ya hemos hecho por cuidarla".



El mandatario rechazó así el título de un diario que atribuía esa medida una supuesta "presión" para que los ciudadanos se vacunen contra la Covid-19.



"Somos una generación que ha vivido algo que otras no han vivido y que espero que ninguna generación vuelva a vivir", señaló el Presidente, al recordar que "el mundo se vio azotado por un ser imperceptible al ojo humano que fue capaz de derrumbar todo", en referencia al coronavirus.



En esa línea, planteó que "no fue un tiempo fácil sino muy difícil para un pueblo que ya venía de una situación muy difícil, donde alguien nos decía 'Qué mala suerte caer en la educación pública'", acotó en referencia a los dichos del exmandatario Mauricio Macri.



"Somos sobrevivientes de un tiempo terrible y tenemos que celebrarlo", dijo y añadió: "Fuimos responsables cuando debimos ser responsables y solidarios cuando debimos ser solidarios, y también cuando nos vacunamos, porque así generamos la inmunidad que hoy tenemos y que nos permite hacer esto".



El programa "Más Cultura" busca "reactivar las industrias del sector con la creación de miles de puestos de trabajo". informó el Gobierno, en un comunicado.



A través de esta iniciativa, en articulación con la ANSES y el Banco de la Nación, los inscriptos accederán desde diciembre a una tarjeta virtual con 5.000 pesos de crédito semestrales que podrán usar para ir al cine, teatro, eventos musicales, museos y espacios culturales.



"Más Cultura" está dirigido a los beneficiarios y las beneficiarias del Plan Progresar y a jóvenes de entre 18 y 24 años que perciban una Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y/o Pensión no Contributiva por Invalidez.