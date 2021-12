Jury a Goyeneche y el argumento de denunciantes: "graves desórdenes de conducta"

La demanda

Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto, abogados denunciantes de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, reiteraron que la vinculación del ex gobernador Sergio Urribarri con la presentación que hicieron ante el Jurado de Enjuiciamiento es “ninguna”. Mulet calificó como una “estupidez” ese argumento y recordó que junto con su colega son responsables del 95% de las demandas contra el ex mandatario provincial. Pagliotto, por su parte, aseveró que existieron declaraciones políticas para hacer oposición “de mala manera”.“No tiene nada que ver Urribarri en esto. También dijo que (el gobernador Gustavo) Bordet estaba metido. En realidad, esa declaración ameritaría que le inicien otro jury, porque es una barbaridad que una funcionaria del Poder Judicial se manifieste así sobre otros poderes del Estado”, dijo en declaraciones a“El propio Urribarri salió a decir que está siendo investigado por las denuncias que presentaron los denunciantes de Goyeneche”, recalcó.“Nosotros la denunciamos por graves desórdenes de conducta y por violar el principio de imparcialidad al cual está obligada como fiscal, Procuradora Adjunta y supuesta fiscal Anticorrupción en la causa ‘Contratos’. A la par de situaciones que rozan lo delictivo como es el caso del cadete (testigo en ese proceso) que fue allanado y se le secuestró el teléfono porque reconoce en una declaración testimonial que el esposo de la fiscal trabajaba en el mismo estudio (contable) donde se pagaban los monotributos de los contratos truchos”, indicó el letrado.Asimismo, puntualizó que Goyeneche se apartó de la causa Contratos “cuando se la descubre”. “La secuencia es esta: un abogado de la defensa la recusa manifestando que ella era copropietaria de un inmueble. La fiscal, en audiencia pública ante la (jueza Carolina) Castagno dijo que eso era falso de falsedad absoluta. A partir de allí, por medidas que habían pedido otros fiscales dependientes de Goyeneche, se descubre que tenía dos propiedades con (el contador Pedro) Oppromola”, uno de los imputados en esta investigación como parte “del estudio OKO donde se hacía la ingeniera contable” de la maniobra que habría permitido “robar el dinero tanto del Senado como de la Cámara de Diputados”, sentenció.“Después descubrimos que (Goyeneche y Oppromola) tenían un contrato de alquiler de una propiedad donde (cada uno) cobraba un porcentaje correspondiente” a su participación en el total del inmueble, agregó.Mulet reconstruyó el diálogo en la audiencia entre la procuradora adjunta y el cadete, que terminó con el joven “allanado y con el celular secuestrado, con el objeto de probar que alguien le había mandado a decir eso. Por supuesto se probó que dijo la verdad”, acotó el letrado.Por otro lado, comentó que la demanda que presentaron ante el Jurado de Enjuiciamiento contra Goyeneche y el Procurador General Jorge García se concretó hace dos meses. Y recordó que, por mandato constitucional y legal, el órgano juzgador debe expedirse en un plazo acotado debido a que su silencia pasado ese lapso debe ser comprendido como un rechazo.Mulet subrayó que la fiscal “no es imprescindible. De lo que se trata es de cumplir la Constitución. En una estructura verticalista (como la del Ministerio Público Fiscal) puede ser reemplazada. De hecho, cuando surge el escándalo y es tal que no lo podían ocultar, ella hace ese ‘acting’ de apartarse de la causa, y siguió otra fiscal con la investigación. Hoy está parada por una cuestión de competencia”.En orden a esto, resaltó que el juicio que se le sigue a Urribarri por supuestas negociaciones incompatibles y peculado no se verá afectado por la salida de Goyeneche. “Ayer (por el martes) no estuvo en la audiencia y se hizo normalmente. Están los otros fiscales”, afirmó. La procuradora adjunta “está sometida a la ley como cualquiera de nosotros”, remarcó.Pagliotto, por su parte, publicó un extenso documento para rebatir los dichos de Goyeneche.En uno de sus párrafos consignó: “Provoca escozor algunas opiniones políticas que cuelan en este asunto claras intenciones de hacer oposición de mala manera, cuando puedo asegurarlo bajo juramento de honor, que en absoluto han tenido participación alguna funcionarios que atraviesan un proceso penal, políticos del oficialismo ni nadie que no seamos solamente los autores y firmantes del Jury, constreñidos desde nuestra conciencia e íntimas convicciones, las mismas que nos movieron a ser los autores de la mayor parte de las denuncias por actos de corrupción, desde el año 2012 hasta la fecha, sin ninguna otra finalidad en ambos casos, que no sea investigar, juzgar y eventualmente condenar a quienes desde la función pública ejecutiva o legislativa cometieron actos de corrupción y a quienes desde el servicio de justicia incurrieron en incumplimientos funcionales, mal desempeño o graves de desórdenes de conducta”.