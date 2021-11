El abogado de Goyeneche afirmó que evalúan recusar a vocales del STJ en el jury

Declaraciones

Recusación

El abogado Enrique Pita, patrocinante de la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche en el Jurado de Enjuiciamiento que se le sigue tras su desempeño en controvertidas causas en la provincia, expresó consideraciones tras el comunicado que emitieron, la semana pasada, los vocales del Superior Tribunal de Justicia que integran el jury.Según dio cuenta Elonce, Pita había considerado “preocupante” que “los integrantes de un órgano colegiado de juzgamiento, emitan anticipadamente declaraciones y manifestaciones sobre la causa cuando esta se encuentra en trámite, incluso en su etapa inicial”.Consultado sobre las declaraciones de Cecilia Goyeneche en un diario nacional, el letrado sostuvo que “ella tiene una acusación que ha tomado estado público y tiene todo el derecho a defenderse de la manera que considere en la causa y en todos los medios que crea conveniente hacerlo. No veo nada objetable en lo que ella dijo y por otro lado, creo que no se corresponde con la realidad”, sostuvo el abogado.Por otra parte, el abogado anticipó que la procuradora evalúa y será quien decida, recusar a los vocales del STJ que integran el Jurado de Enjuiciamiento. “Goyeneche tiene en mira, recusar a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que integran el jury tras la declaración que realizaron la semana pasada” en un comunicado que difundió el órgano de difusión de la justicia entrerriana y la cual “agrega un elemento más como fundamento posible a la recusación”, mencionó Pita.Consultado sobre la posible recusación y un eventual anticipo de su postura en el voto en el marco del jury, el abogado remarcó que “yo lo veo claramente. Hay adelantamiento de postura en una declaración pública”, dijo Pita y subrayó que es “absolutamente inusual que cuando un órgano jurisdiccional está tratando una causa, no se puede hacer un comentario de este tipo y salir a replicar a los medios, a las asociaciones de fiscales, a lo que llaman `operaciones periodísticas´ y al mismo tiempo, tiene la causa a resolver”, indicó el abogado de Goyeneche.