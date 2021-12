Goyeneche: “El estudio Pagliotto se constituye en la defensa de Bilbao”

La Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, hizo referencia al jury en su contra y apuntó a los abogados que la denunciaron, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, por sus vínculos de amistad con el imputado en la causa Contratos, Alfredo Bilbao.



En esta ocasión, Goeyenche hizo referencia a las denuncias de Pagliotto y Mulet y la relación con el jucio al ex gobernador Sergio Urribarri. “Las denuncias son una reacción a la decisión de los fiscales de remitir a juicio, que fue notificada el 1° de junio de 2021, un documento con muchísima información, y con pedidos de pena sumamente abultados para todos los imputados, un documento que es realmente aplastante en cuanto al relato de la maniobra descubierta. Seis o siete días después estaban anunciando los abogados que nos pedirían el jury al procurador y a mí”.

“Recordemos que se trata de personas que están vinculadas a la investigación, son defensores a través de sus estudios jurídicos, y amigos”, sostuvo.



La procuradora declaró que el estudio Pagliotto, uno de los denunciantes, “tiene un vínculo estrecho y se constituye en la defensa de Bilbao”. Asimismo calificó a los estudios de abogados Mulet y Pagliotto como “abogados que representan intereses de parte, y en esa representación de intereses tuvieron un momento en que los intereses que pretendían representar, ya sea porque los representaban o porque se estaban postulando para ello, tenía que ver con la formulación de denuncias”.



En este sentido, declaró que todas las denuncias que ellos formularon se basaban en investigaciones periodísticas que llevaban a Tribunales. “Cuando aparece la causa Contratos y aparece un amigo personal de estas personas, me refiero a Alfredo Bilbao, uno de los principales imputados, porque era el eje de la recaudación, porque estaba en un punto neurálgico entre los que cobraban los cheques y hacían todo este trabajo menor y las figuras más altas de la organización criminal”.



“A partir de allí cambian los intereses y lo otro es algo del pasado, un denunciante presenta una denuncia, pero aquí estamos en otro interés mucho más importante que es el de lograr la absolución de esta persona o de lograr que la causa fracase para beneficiarlo”, indicó.



En sintonía con esto recordó un hecho que según ella ayuda a comprender la dimensión de la cuestión: “Tenía una suerte de oficina que servía para la recaudación que tenía Bilbao en calle Alameda de la Federación y Córdoba, lindero al estudio jurídico de Mulet, en el cuarto piso de ese edificio de la esquina. Cuando se va a hacer el allanamiento ¿qué pasa? Habían pasado 15 días del descubrimiento del banco, se llega al lugar, estaba todo cerrado, no había nadie, estaban llamando al cerrajero, viendo si rompían la puerta para entrar, y en ese momento aparece Mulet con la llave del lugar para abrirles y franquearles la puerta a los que tenían que hacer el allanamiento. Para que se entienda que había un vínculo que significa que hay acá una intervención interesada”, sotuvo. (Fuente: Analisis Digital)