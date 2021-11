Solanas sobre el presupuesto 2022:“No se entiende la abstención de la oposición"

Con el voto de los diputados oficialistas y la abstención de Juntos por el Cambio, en la sesión de este jueves la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Presupuesto.



Al respecto, el diputado Julio Solanas, explicó que “es previsible, tiene superávit fiscal, tiene obra pública a lo largo y a lo ancho de la provincia, y tiene la inteligencia de haber sido hablado con todos y todas, independientemente del color político”.



“Por eso no se entiende la abstención del bloque opositor, porque el proyecto lleva obra pública a los municipios que no son de nuestro partido”, agregó el legislador, luego de la decisión del Interbloque de Juntos por el Cambio de abstenerse de la votación y no dar el debate en el recinto.



Asimismo consideró que la Ley de Leyes que ahora tiene media sanción “le da tranquilidad a los entrerrianos y entrerrianas, en la atención de la salud, la educación, la seguridad y esto implica decididamente que hay una provincia previsible, en marcha y que está de pie, a pesar de que un candidato decía que Entre Ríos estaba en decadencia”.



“Acá hay una abstención antes del debate, respeto esa posición pero no la comparto”, insistió Solanas sobre la actitud de la oposición. “Este es un ámbito donde se debe debatir, fundamentalmente porque el Presupuesto es un instrumento sobre el cual hay que tener una visión clara sobre hacia dónde apunta y si es necesario criticarlo hay que hacerlo. Pero en este caso no fue así”, finalizó.