Solicitarán ayuda a Nación para poner en funcionamiento frigorífico incendiado

Una gran conmoción generó en Gualeguay el devastador incendio que este viernes afectó al frigorífico avícola Soychú de esa localidad. Tras las arduas tareas para sofocar las llamas, ahora resta determinar “cómo se va a seguir con las fuentes de trabajo”.En el encuentro estuvieron presentes la intendenta de Gualeguay, Verónica Berisso, acompañada de funcionarios del Municipio, la concejal y diputada electa Mariana Ántola, la diputada provincial Paola Rubatino, el titular del CGE, Martín Müller y el ministro de Producción y Desarrollo Económico Juan José Bahillo. Además, se sumaron autoridades de la gerencia del Frigorífico Soychú.En declaraciones, el ministro Bahillo expresó a que “nos interiorizamos de la situación tras lo que fue el incendio en Soychú. La intendenta manifestó que existe una incertidumbre muy grande en la comunidad de Gualeguay sobre lo que puede pasar a futuro con la empresa, en caso de que llegue a dejar de pagar sueldos o tomar alguna medida. El frigorífico es la empresa más importante que tiene la ciudad, genera una cantidad de importantísima de puestos de trabajo y esta tragedia lógicamente generó mucha preocupación en toda la comunidad”.“Nos pusimos a entera disposición, tanto yo como el mismo gobernador Bordet que me dio las directivas para hacerle saber a la gente de la empresa que el gobierno de la provincia está para acompañarlos en este momento difícil por el que atraviesan. Tanto el gobierno de la provincia como el Municipio de Gualeguay vamos realizar las gestiones en todos los niveles que sean necesarios para que la empresa se recomponga cuanto antes”, señaló el funcionario provincial.Sobre las charlas que pudo mantener con los directivos de la empresa, Bahillo sostuvo que “hablé con Franco Santángelo y Guillermo Denoni, me dijeron que las estimaciones que inicialmente tienen de poner en movimiento la fábrica, tal cual estaba en la actualidad, les llevará más de un año. Lo positivo de esto es que la empresa no está pensando en irse de Gualeguay, sino en poder realizar todas las acciones necesarias para volver a poner en marcha la planta”.