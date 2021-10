Vizzotti dijo que 2022 “será el año de terceras dosis” y adelantó cómo se hará

Sociedad Un niño recibió la vacuna y se lo dedicó a su papá que falleció por Covid

La ministra de salud de la Nación, Carla Vizzotti, destacó el avance la vacunación contra el Covid-19 en la población infantil y anunció que "el 2022 será el año de las terceras dosis"."De aquí hasta fin de año vamos a seguir vacunando a quienes no lo hicieron y a completar los esquemas. En tanto, el 2022 va a ser el año de las terceras dosis y de los refuerzos, ya sabiendo que las vacunas no dan inmunidad de por vida", indicó la funcionaria.La titular de la cartera sanitaria indicó queAdemás, indicó que a medida que avance el plan de vacunación se irá viendo el tema del uso del barbijo. "Los eventos masivos y los lugares cerrados aún requieren tapabocas, no así los lugares abiertos y en soledad", explicó.Pidió completar los esquemas de vacunación de los niños y niñas y adolescentes para prevenir otras enfermedades que ya estaban controladas y aseguró que se pueden coadministrar junto con la inmunización contra el Covid-19."El otro tema enorme de recomendación a la población es el de la salud mental. Si sentimos angustia, preocupación, miedo, hablemoslo, consultemos, porque es algo que nos va a impactar ante la vuelta a las actividades diarias. El equipo de salud está preparado también para dar respuesta a esa demanda", concluyó.