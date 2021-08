La ocupación en terapias intensivas por covid “oscila entre 30 y 40 por ciento”

La secretaria de Salud de Entre Ríos, Carina Reh, dijo aque la situación epidemiológica en Entre Ríos ha mejorado. “Progresivamente viene descendiendo el número de casos confirmados y han disminuido las consultas”, expresó, aunque aclaró que “esto es dinámico, pero disminuyó el índice de positividad es decir la cantidad de casos que se confirman en función del número de consultas. Estábamos en el 80 por ciento y ahora estamos entre el 20 y 30 por ciento, con un nivel de ocupación de camas en terapia intensiva por covid que oscila entre el 30 y 40 por ciento”.Por otra parte, Reh confirmó que “probablemente ya tengamos la próxima semana en algunas localidades la colocación de segunda dosis de Sputnik V a quienes no optaron por Moderna”. Aunque afirmó que “la aceptación superior al 80 por ciento”, por lo que enfatizó que “todas las vacunas son efectivas”.La secretaria de Salud sostuvo que apuntan a alcanzar “más del 60% de la población mayor de 50 años con dos dosis para poder hacer frente, si nos toca, a la variante Delta en nuestra provincia”.La funcionaria expresó que s”e ve una disminución de la cantidad de pacientes internados”. Incluso dijo que, en los nosocomios más pequeños, “que estaban casi completos por covid, por estos días no hay internados por el virus”.“Siempre queda una pequeña reserva de vacunas, pero a medida que van llegando se distribuyen en los efectores. Quienes aplicaron Moderna en adolescentes con patologías previas, ya tiene la reserva para aplicar la segunda dosis a los 28 días. No queremos guardar dosis. Sabemos la importancia de la vacunación y la meta es terminar agosto con más del 60 por ciento de la población mayor de 50 años vacunadas. Actualmente estamos en el 50 por ciento”, reveló a