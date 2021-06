Alberto Fernández analizó el precio de la carne con el Consejo Agroindustrial

El presidente Alberto Fernández recibió esta noche en Casa Rosada a una delegación del Consejo Agroindustrial Argentino a pocas horas de que finalice el cese de comercialización de hacienda dispuesto por la Comisión de Enlace en rechazo al cierre de las exportaciones, tras dos semanas de paro.



"Fue una reunión creemos que positiva porque, que nos haya recibido el Presidente de la Nación, el Ministro del Interior, de Economía y de Producción, estaba también Gustavo Beliz; queda a las claras que el diálogo está abierto", expresó a la salida del encuentro, el titular de la Bolsa de Cereales de Bueno Aires, José Martins.



También aseguró que "nos llevamos el compromiso de que el proyecto de ley que estamos impulsando se sigue trabajando" por lo que calificó que "fue un signo positivo". Martins se diferenció de la Mesa de Enlace y las medidas de fuerza: "Nosotros no tenemos nada que ver con el paro. Esto es el Consejo Agroindustrial".



"El Consejo está por una propuesta de mediano y largo plazo. Las entidades gremiales tienen la libertad de actuar como le parezca", dijo sobre el lock out.



En cuanto a cómo seguirán las negociaciones, aseguró que "hemos quedado en armar una mesa para discutir a fondo todo el problema de la cadena, para ver si se le encuentra una solución al problema que plantea el gobierno (si es que hay una solución) y poder potenciar las exportaciones".



Sobre el resultado de la reunión dijo que "hoy no planteamos una solución ni mucho menos lo que queríamos es que hubiese un espacio para dialogar" y que allí "se planteó el problema del precio de la carne".



Al respecto analizó la situación actual: "Hay un mercado internacional que está arrastrando los precios y Argentina tiene toda la oportunidad para capturar esa suba pero tenemos que ver cómo los compatriotas pueden acceder a la carne sin dañar esa posibilidad de exportar porque exportar genera divisas y genera empleo".



En un comunicado posterior, la entidad agregó que "los representantes del CAA acordaron con las autoridades Nacionales en profundizar la búsqueda de políticas consensuadas de largo, mediano y corto plazo para corregir la situación y equilibrar el contexto promoviendo la oferta de alimentos para atender tanto demanda del mercado interno como el de exportación".



Por parte del Consejo estuvieron presentes el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa; el titular de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idigoras, y el director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos, Alfredo Paseyro.



De la reunión que se desarrolló en el Salón Eva Perón participaron por el gobierno, los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Interior, Eduardo de Pedro; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Agricultura, Luis Basterra; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz.