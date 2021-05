Volvieron a internar a Reutemann por un cuadro de anemia

El senador nacional Carlos Reutemann volvió a ser internado, nueve días después de haber sido dado de alta de un cuadro de hemorragia digestiva, para ser sometido a estudios de urgencia por sufrir anemia.



Reutemann, que fue tratado en el Sanatorio Parque de Rosario por el problema intestinal, esta vez fue internado en el Sanatorio Santa Fe a causa de una afección derivada del cuadro anterior.



El ex gobernador de Santa Fe y ex piloto de Fórmula 1 se encontraba con internación domiciliaria y fue llevado al Sanatorio Santa Fe en horas del mediodía de este domingo.



En un parte difundido mientras Reutemann guardaba internación domiciliaria, se había indicado que "guarda reposo en su hogar con cuidados de internación domiciliaria, recibiendo tratamiento para su patología de base, a los efectos de corregir la anemia que aún presenta".



No obstante, tras su ingreso al sanatorio, donde fue internado en una sala común, no se habían generado nuevos partes médicos.



Reutemann, de 79 años, había recibido el alta el 21 de mayo el Sanatorio Parque para continuar con su recuperación en su casa, luego de haber permanecido 16 días internado, algunos de ellos en terapia intensiva, a raíz de un sangrado digestivo.



El ex gobernador de Santa Fe había experimentado una mejoría en su cuadro cinco días atrás, cuando salió de terapia intensiva y se lo trasladó a una sala común en una clínica de la ciudad de Rosario.



El legislador nacional y ex piloto tiene antecedentes de enfermedades digestivas: en 2017 se sometió a una operación de cáncer de hígado en Nueva York, intervención que le dejó algunas secuelas.