Proyecto de "Emergencia Covid": criterios para suspender clases y otras medidas

El proyecto de ley de "Emergencia Covid" enviado por el Gobierno nacional al Senado de la Nación con un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para combatir el contagio de coronavirus tiene como finalidad "proteger la salud pública" y "establecer medidas sanitarias generales que se aplicarán en todo el país".A continuación, los puntos principales de la iniciativa que-En los "aglomerados, departamentos o partidos que se encuentrenen todos los niveles y en todas sus modalidades".-Se exceptúa la "escolaridad de estudiantes de la modalidad de educación especial, en acuerdo con sus familias".-Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional, previa consulta con las autoridades locales, a morigerar o dejar sin efecto la suspensión en virtud de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma.-Se establecen coeficientes para definir la situación de "Bajo Riesgo", "Mediano Riesgo" o "Alto Riesgo" epidemiológico y sanitario.-Se consideran de Bajo Riesgo cuando "la razón de casos", definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos catorce días y el número de casos confirmados acumulados en los catorce días previos sea inferior a 0,8.-En los de Mediano Riesgo el número de "razón de casos" deberá oscilar entre 0,8 y 1,2; y los de Alto riesgo, cuando la "razón" sea mayor a 1,20.se suspenden los centros comerciales y ferias, los locales gastronómicos entre las 19 y las 6, la práctica recreativa de deportes grupales de contacto en espacios al aire libre; los gimnasios y la circulación entre las 20 y las seis,-Los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño podrán disponer restricciones temporarias respecto a la realización de determinadas actividades, por horarios o por zonas, con el fin de mitigar y contener los contagios por COVID-19., proporcionadas y razonables, previa consulta" con el mandatario local.s y de cualquier otra índole en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas.-También, salvo que funcionen al aire libre; y locales gastronómicos entre las once de la noche y las seis de la mañana.-Todas las medidas podrán ser dispuestas por uny, antes de finalizado su plazo, deberá realizarse una evaluación para decidir la necesidad o no de su continuidad.-Si los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario no hubieren presentado evoluciones favorables,, previa consulta con el gobernador o con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.