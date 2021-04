Paraná:Revalorizan obras iniciadas por Varisco y culminadas en la actual gestión

Revalorizan las obras iniciadas por el ex intendente, Sergio Varisco, y finalizadas por la actual gestión en la ciudad de Paraná.



Desde el Bloque de la UCR, la concejal Claudia Acevedo sostuvo que “celebramos la continuidad y finalización de muchas de las obras que estaban en marcha desde la anterior gestión de Sergio Varisco y lógicamente su inauguración y puesta en funcionamiento, como el caso del Colector Sudeste, el Nuevo Hospital Illia o como el ya inaugurado Centro Educativo Municipal de Integración, en setiembre del 2019 por el propio ex intendente”.



“Desde luego que nos enorgullece que estas y varias obras más comiencen a mejorar el bienestar de los paranaenses a través de sus servicios tan imprescindibles en estos momentos difíciles que atravesamos todos”, dijo.



“También destacamos la decisión del actual gobierno municipal de darle continuidad a dichas obras, que mucho tienen que ver con la salud, la educación y la transitabilidad de las arterias. Tal es el caso de la apertura, pavimentación e iluminación Led de calle Miguel David hasta su conexión con avenida Zanni”, agregó la dirigente.



Sin embargo la edil marcó diferencias con la gestión y enfatizó que “así como queremos poner de relieve la correcta y oportuna decisión oficial, bueno y honorable sería en un contexto de democracia plena, y hasta saludable desde lo humano, que el actual intendente supiera reconocer el valor de su antecesor que fue quien gestionó, planificó, inició y avanzó con la mayoría de las actuales obras, dejando las mismas al finalizar su mandato con más de un 70 por ciento de ejecución y en muchos casos hasta con el dinero en las arcas municipales para la continuidad de su ejecución”.



Acevedo remarco que “hace a la hombría de bien y no desmerece en absoluto decir las cosas como son y no apelar a mentiras que luego caen solas por su propio peso, como la famosa falsedad de la supuesta deuda dejada por la anterior gestión, que por el mismo peso de los hechos y las circunstancias que son públicas, se terminó haciendo añicos en menos de un año, a pesar de la insistencia en querer instalar esa mentira a través del fogoneo constante en la prensa”.



Finalmente, la dirigente radical ironizó que “la realidad de la situación municipal puso blanco sobre negro. Nunca hubo una municipalidad quebrada ni endeudada. Deberían tomar nota las autoridades municipales que ninguna mentira dura para siempre”.