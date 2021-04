Cafiero: “Queremos bajar la circulación y sostener las actividades productivas”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que las nuevas medidas para mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus, que regirán desde el primer minuto de mañana, tienden a "bajar la circulación de las personas" porque así "baja la circulación del virus" y resaltó que el Gobierno busca "mantener las actividades productivas y económicas" al tiempo que "avanza el calendario de vacunación"."Queremos sostener las actividades productivas", dijo Cafiero en declaraciones a Radio La Red minutos después de que el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de las medidas de restricción vigentes hasta el 21 de mayo próximo, con matices diferenciados según una diferenciación de cuatro zonas de riesgo epidemiológico y sanitario (bajo, medio, alto y alarma).En ese marco, Cafiero indicó que las medidas que rigieron entre el 16 de abril y hoy "pudieron amesetar la curva de contagios" al tiempo que, "durante abril, la campaña de vacunación se focalizó en mayores de 70, y hoy tenemos al menos el 70 por ciento de adultos mayores vacunados".Además, señaló que, de ahora en adelante, "el desafío en mayo es el de vacunar a mayores de 60 en todo el país".Sobre las medidas restrictivas que regirán desde el primer minuto de mañana y hasta el 21 de mayo en el AMBA remarcó que se trata de una zona de "alarma epidemiológica y sanitaria" y que, además de constituir "un gran conglomerado urbano reviste una gran gravedad" su situación en relación a la pandemia.Cafiero puntualizó también que "las reuniones sociales en casa o al aire libre no están autorizadas" así como las clases presenciales y añadió que, si bien "no es agradable discutir esto, mucho menos agradable es conversar con los terapistas que tienen testimonios desgarradores"."Esa no es la discusión. Estas medidas son sanitarias y tienen que ver con reducir la circulación", remarcó Cafiero.En este punto, añadió que, cuando "se dio la posibilidad de la presencialidad, las actividades extraprogramáticas también se desarrollaron casi con normalidad y eso genera una gran cantidad de movilidad de personas, y lo cierto es que lo que hemos aprendido es que, cuanta más gente circula, más circula el virus".Consultado sobre la reacción que podría haber de parte del Gobierno porteño, que resolvió desoír hace dos semanas la decisión del Gobierno nacional y una orden judicial que le indicaba acatar el sistema virtual de enseñanza, Cafiero respondió: "Nosotros tenemos que legislar para todo el país y la responsabilidad nuestra es una responsabilidad desde el punto de vista sanitario, no desde el punto de vista de la programación educativa, que se tendrá que ir adaptando como lo hizo el año pasado en toda la Argentina"."Esto es una medida complicada, dolorosa para los niños y adolescentes; somos muy sensibles hacia eso y hacia las familias. Lo entendemos, pero son medidas estrictamente sanitarias; no educativas", insistió.En este sentido, consideró que, desde el Gobierno porteño, "lamentablemente quizá no habían visto la gravedad de la situación" al momento de judicializar el decreto presidencial pasado."Ahora, me parece que están tomando conciencia de que no pueden tener un promedio de 2200 casos por día. Después, no sé si ellos lamentablemente tomarán el camino de la judicialización", indicó Santiago Cafiero."El servicio doméstico puede seguir trabajando y son personal autorizado para la utilización de transporte público. Lo mismo los docentes porque no es que se cierran las aulas", aclaró en referencia a la posibilidad de usar el transporte público.Sobre la construcción explicó que "a nivel nacional no se evaluó cerrarlo". "Estamos tratando de sostener todas las actividades económicas que se lograron recuperar y crecimiento de empleo desde fines del año pasado. Queremos sostener las actividades productivas", completó."Lo que no pueden hacer es movilizarse en transporte público, el que está al frente de la obra tiene que proveerles el transporte a los trabajadores", apuntó, y sobre los deportes grupales amateur recordó que "están suspendidos" así como los "viajes grupales".