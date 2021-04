Diputados emitirá dictamen el jueves sobre ganancias a empresas

El presidente de la comisión, Carlos Heller, anunció la convocatoria para el jueves a las 15 para firmar el despacho del proyecto que impulsa el Gobierno nacional, por el que busca aliviar la carga fiscal para el 90% de las empresas que en 2020 pagaron una alícuota del 30%.



El diputado oficialista realizó el anuncio tras concluir la reunión informativa donde expusieron la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el secretario de Políticas Tributarias Roberto Arias, quienes destacaron que el proyecto beneficiará a la mayoría de la empresas.



El proyecto introduce cambios en la reforma tributaria sancionada en el gobierno de Mauricio Macri, ya que se establecía una rebaja para todas las empresas, lo cual ahora solo será para aquellas que tienen una ganancias de hasta cinco millones de pesos.



El texto elaborado por el Poder Ejecutivo establece un primer escalón de 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones, alícuota que no solo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.



El segundo escalón de 30% para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $20 millones y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $20 millones.



Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota de 7%, a través del impuesto cedular vigente.



La titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, aseguró hoy que con la reforma del impuesto a las Ganancias a las Sociedades de Capitales "nueve de cada diez empresas van a pagar una alícuota más baja" .



La funcionaria destacó que el esquema propuesto establece un tratamiento diferencial en beneficio de las sociedades de menor tamaño o aquellas que, por alguna circunstancia, obtengan bajas rentas en un período fiscal.



"La reforma del Impuesto a las Ganancias de Sociedades garantiza fuentes de financiamiento genuinas para las políticas públicas, permite profundizar la progresividad del tributo y saldar una deuda histórica con las pymes", sostuvo la titular de la AFIP.



El secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, destacó el carácter progresivo del impuesto a las ganancias al señalar que este proyecto de ley propone una alícuota del 25% para ganancias de hasta 5 millones, un 30% para las ganancias que van entre 5 y 20 millones y una alícuota de 35% para quienes superen los 20 millones".



En su informe, Arias dijo que "las ganancias de las sociedades de capitales tienen que estar gravadas como está el trabajo" y resaltó que a juicio del Gobierno tiene #un impacto marginal en las decisiones de inversión" que "siempre está asociado a factores macroeconomicos"



Arias criticó los cambios introducidos en 2017 en el Gobierno de Macri cuando se produjo una rebaja del impuesto a las ganancias a las empresas, ya que implicó que la recaudación se redujera al 2,7 % del PBI.



El funcionario señaló que "uno de los objetivos es volver a tener, como sucede en los países OCDE, una recaudación de un 3,1% del PBI".



"No estamos proponiendo una alícuota superior a la de los países desarrollados, sino que estamos fijando una que está por debajo del promedio, lo que nos diferencia es que tenemos una alícuota alta en relación a las ganancias", agregó



En ese punto, Marco del Pont afirmó que "la evidencia internacional es muy elocuente, sobre todo en contexto de globalización financiera, donde las cuentas que se generaron a partir de esta escalada ascendente obtuvieron una mayor concentración de riquezas".



"La discusión más importante que se planteó en el foro de hoy es cómo se va a distribuir la ganancia que se graba a nivel transversal como una alícuota única", agregó.



Desde la oposición, el radical Luis Pastori dijo que no hay "reformas porque lo que se mantiene es la alícuota del 25% que corresponde a la ley 27430 sancionada en diciembre de 2017, porque la Ley de Emergencia la prorrogó a la tasa del 30 % por el 2020"



"Una empresa que haya cerrado ejercicio en enero, febrero, o marzo, el cálculo de la ganancia, deberá ser a la tasa del 25 %, que es la alícuota vigente al día de hoy", agregó.



Por su parte, el radical Alejandro Cacece dijo que "con esta reforma va a haber un pago de dividendos inferior al que se hubiera pagado con la reforma de 2017"



En tanto, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, planteó su preocupación de que ésta reforma implique "un desincentivo a la inversión" ya que la tasa de inversión esta "dentro de las más bajas del mundo".





