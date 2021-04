Provincias deciden hoy si establecen más restricciones: Santa Fe no adhiere

La provincia de Santa Fe anunció anoche que no adherirá a las medias anunciadas por el presidente Alberto Fernández y que ese territorio continuará con las restricciones vigentes, con un monitoreo de la situación sanitaria y sin suspender la presencialidad de las clases.Hay algunas provincias que acompañaron la decisión del Presidente, como es el caso de Buenos Aires. Se espera que Axel Kicillof brinde al mediodía una conferencia de prensa junto con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para dar señales de un mayor control del cumplimiento de las medidas.y evaluarán este jueves las medidas a seguir, junto a sus respectivos gabinetes.el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó que "aún es demasiado prematuro opinar. En el día miércoles la única reunión por este tema fue entre el gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, pero no estoy al tanto de alguna decisión que haya adoptado la provincia".En la misma línea se expresó la ministra de Gobierno Rosario Romero que "tendremos definiciones provinciales recién cuando nos reunamos durante este jueves" y no descartó que sea el propio Bordet quien realice un anuncio como el del viernes último y como se implementó durante 2020 respecto de la pandemia, publica el portalEn Tucumán, el gobernador Juan Manzur informó que se reunirá hoy con su gabinete para analizar la situación sanitaria y epidemiológica de la provincia antes de definir si se adoptarán nuevas medidas de restricción, tal como dispuso el gobierno nacional. Pero, adelantó que, “por ahora”, continuarán vigentes las disposiciones adoptadas la semana pasada a través de un decreto del presidente Alberto Fernández.También, Santiago del Estero, provincia gobernada por Gerardo Zamora, determinará hoy qué medidas seguir, una vez que tengan analizado el decreto. Y Chubut precisará durante esta mañana si endurece o no las medidas en su territorio provincial.Lo mismo se espera en Mendoza, donde contaron al diarioque serán cautelosos con la letra chica de la decisión administrativa nacional, como viene sucediendo desde el año pasado, en medio de los cortocircuitos. “En principio, seguirá con horarios propios de circulación nocturna, de 0.30 a 5.30, y se analiza si endurece el permiso de reuniones sociales de hasta 10 personas”, indicaron.Por su parte, la provincia de Misiones, que ya desdobló elecciones para el próximo 6 de junio y también ratificó esa fecha electoral, anunció que no va a establecer nuevas restricciones.El gobierno de Gildo Insfrán anunciará al mediodía las medidas que adoptaría su provincia, en línea con lo anunciado por Alberto Fernández, luego de una reunión del Comité de Atención a la Emergencia Covid-19, que funciona en Formosa.Tras los anuncios del presidente, Alberto Fernández, que imponen más restricciones para frenar la segunda ola de coronavirus, el gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz confirmó la vigencia de las últimas medidas establecidas la semana pasada a través del Decreto 366 y no adhirió a las medidas anunciadas esta noche. A través de un comunicado recordaron que en la provincia se tomaron medidas acordes al contexto epidemiológico, como los controles en los ingresos de la provincia por vía aérea y terrestres, con hisopado obligatorio, ya sea para turistas o residentes. También el cumplimiento de protocolos para las industrias y transporte con exigencia de PCR, y en caso de algunas industrias con aislamiento.En cuanto a los horarios de restricción de circulación anunciados por el presidente, Alberto Fernández, anoche, la provincia informó que mantendrá las restricciones en la circulación desde la 1 de la mañana hasta las 7, y restricciones de ingreso a la jurisdicción por tierra a la hora 22.Recordó, además, que están cerrados casinos, bingos y salas de juegos en las ciudades más pobladas, y que se mantiene la educación a distancia en las localidades con circulación comunitaria.