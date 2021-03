Este viernes no habrá concurrencia de trabajadores a la sede central de Iosper

Paraná Cortocircuito en tablero eléctrico generó incendio en Iosper

Tras el incendio que ocasionó un cortocircuito en el tablero externo de la sede central del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), de Paraná, este viernes no habrá concurrencia de trabajadores a las oficinas de Andrés Pazos 243. Sin embargo, la totalidad de las delegaciones en la Capital Provincial funcionarán normalmente, garantizándose la atención a los afiliados, informó el gerente de Administración del organismo, Arnoldo Schmidt.Ese desperfecto dejó sin suministro eléctrico a la sede central de Iosper, por lo que, por disposición del presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete, mañana viernes, los trabajadores que desarrollan tareas en ese lugar, no concurrirán a las oficinas.Sin embargo, Schmidt aclaró que “en la totalidad de las delegaciones en la Capital Provincial (Paraná 1, Paraná 2, Paraná 3 y Paraná 4) se trabajará normalmente, ya que el data center que soporta todo el sistema informático, funcionará con grupos electrógenos, garantizando la normal atención a los afiliados”.Asimismo explicó que “se comunicará a los empleados de Casa Central que este viernes no concurran a desarrollar sus tareas, debido a que no habrá electricidad. Para subsanar este inconveniente, el equipo técnico trabajará este fin de semana para garantizar la resolución del problema”.