Vizzotti y Trotta analizaron el inicio de la campaña de vacunación docente

La ministra de Salud, Carla Vizzotti; y su par de Educación, Nicolás Trotta; mantuvieron un encuentro virtual en el que evaluaron la puesta en marcha de la vacunación de docentes y trabajadores de la educación no docentes de todo el país contra el coronavirus, a partir de la llegada de un millón de dosis de las vacunas Sinopharm.



Vizzotti, quien se encuentra aislada por haber sido diagnosticada el viernes pasado con Covid-19, destacó en un comunicado que "23 de las 24 jurisdicciones ya están planificando, entre hoy y mañana, el inicio de la vacunación de docentes en función de su plan estratégico, sumándose al resto de los grupos que continúan siendo inoculados", y lo calificó de "una gran noticia".



Trotta manifestó que tiene "una mirada muy positiva del proceso que se está iniciando", y coincidió en que "en todas las jurisdicciones, salvo la Ciudad de Buenos Aires, la información es que entre este miércoles y el jueves se estaba iniciando el proceso de vacunación".



El ministro sostuvo que "lo que permite el regreso seguro a las escuelas son los protocolos", y consideró que "es importante en el proceso de regreso cuidado a la presencialidad y en el desafío de poder sostenerla, sumar un elemento que lo robustezca a partir del inicio de la vacunación ante la llegada de un millón de dosis de vacunas Sinopharm".



La titular de la cartera sanitaria recordó por su parte que "la implementación del plan estratégico de vacunación es responsabilidad de los ministerios de Salud de cada jurisdicción", y ponderó que " fue posible articular en forma federal y muy sólida con las jurisdicciones, el ministerio de Salud y el de Educación".



"Seguimos trabajando día a día, muy fuerte para tener más dosis durante marzo y abril para poder vacunar al grupo de más riesgo y con más alta mortalidad, que son los mayores de 60 años", indicó Vizzotti.



El inicio de la vacunación de los trabajadores de la educación se definió en el Consejo Federal de Salud y se consensuaron los grupos priorizados docentes y no docentes.



Se trata, en todo el país, de 1.458.000 personas entre personal de dirección y gestión, supervisión e inspección; docentes frente a alumnos de nivel Inicial y de educación especial; personal de apoyo a la enseñanza; maestros de nivel primario, del segundo ciclo de 4° a 6°/7° grados; profesores de nivel secundario, de educación permanente para jóvenes y adultos en todos sus niveles e instructores de formación profesional, y docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades.



La vacuna, desarrollada por Sinopharm en colaboración con el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de la República Popular China, fue recomendada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat); requiere de dos dosis que deben aplicarse con al menos 21 días de diferencia y puede transportarse y almacenarse a una temperatura de entre dos y ocho grados centígrados.