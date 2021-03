"Volver al aula es vital para el aprendizaje", dijo ex titular del CGE

La titular de la Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, Marta Landó expresó que recuperar la asistencia a las aulas es importante para el proceso de aprendizaje.Respecto del regreso, Landó valoró que “pone contentos sin duda a todos. Este lunes solo arrancan los alumnos de primer grado, que además el año pasado no tuvieron el preescolar presencial. Todos tendremos que armarnos de paciencia para acompañarlos porque no están acostumbrados a estar en las escuelas”.“La presencialidad será vital para que los alumnos pregunten, aprendan, tener contacto con sus docentes y reforzar ese aprendizaje. Todos van a usar barbijos y la semana que viene va a llegar una partida presupuestaria para comprar y repartir barbijos para los maestros”, adelantó Landó.Además contó que se han “depositados unos 12 mil a 30 mil pesos a los directores de las escuelas para comprar elementos de limpieza, dependiendo de la categoría de las escuelas. Muchos directores ya almacenaron alcohol en gel, jabón líquido, alcohol diluido, lavandina, servilletas para tener en el arranque del dictado de clases”.Asimismo, la ex titular del CGE, narró que “con la toma de temperatura en la puerta de la escuela, si hay fiebre se le pedirá a la familia que lo retire de la institución. Será el padre quien deberá llevarlo al médico para ver de qué se trata el síntoma”.Finalmente, sobre el paro docente la directora de la Departamental manifestó que “está la libertad de adhesión al paro de los gremios y respetaremos esas medidas. No sé si las autoridades del CGE van a pedir la conciliación obligatoria para seguir negociando entre ambas partes con la habilitación de las clases”. (Reporte 2820)